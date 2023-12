Vergara: “No puede ocurrir que los ciudadanos sustituyan o intenten sustituir la labor policial”

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a las medidas que tomaron los alcaldes de La Reina y La Florida que decretaron medidas para combatir la delincuencia.



Vergara, en conversación en Radio ADN, sostuvo que la seguridad municipal “es fundamental para la seguridad del país. La tarea principal que llevamos adelante en la Subsecretaría de Prevención del Delito es con los municipios”.



“Cuando llegamos al Gobierno, el 35% de los municipios de Chile no tenían ni siquiera un vehículo para hacer patrullajes, esa brecha la cerramos a cero”, agregó.



El subsecretario afirmó respecto a los estados de emergencia comunales que este es “un decreto que firma el alcalde de la comuna, y se hace con un objetivo muy claro, que es acelerar el gasto, permitir compras directas y el financiamiento de una materia en particular”.



“Lo que están haciendo los alcaldes es incrementar el gasto en vehículos, tecnología, pero también herramientas y elementos de protección para los funcionarios municipales de seguridad”, indicó.



Vergara dijo que pese a estas medidas, el financiamiento respecto a seguridad lo que busca “nunca son armas. Aquí hay una línea clara que no vamos a cruzar en este país, y yo te diría que el 99% de los alcaldes y alcaldesas de este país están total y absolutamente de acuerdo que en Chile no hay que avanzar en policías municipales, sino que hay que fortalecer el rol preventivo de los municipios”.



Vergara destacó que “hay una línea que es el rol que tienen los vecinos y un civil en particular con el rol de las policías, de la seguridad privada o de la seguridad municipal”.



“Los tres cuerpos, sean privados, públicos, municipales, que acabo de mencionar, son personas que están altamente calificadas y entrenadas para hacer ese tipo de trabajo”, detalló.



Remarcó que “hay comunas que tienen cientos de comités vecinales de seguridad pública, y dicho sea de paso, lo estamos regulando en la ley que fortalece el rol preventivo de los municipios. Pero lo que no puede ocurrir es que los ciudadanos sustituyan o intenten sustituir la labor policial”.



Además, Vergara reiteró que “cruzar la línea de, por ejemplo, pensar que los ciudadanos pueden organizarse para detener personas, o pensar que pueden organizarse para portar armas, que no lo pueden hacer, o suplir cualquier otra labor policial, esa línea no se cruza”.



“Los ciudadanos no son los llamados a ejercer labores de las policías”, finalizó.