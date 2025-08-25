Policía y bomberos participaron en la restauración del Cristo de los Abismos, la célebre estatua de bronce de 2,5 metros de altura sumergida frente a la costa de San Fruttuoso, en la Riviera italiana. La obra, realizada por Guido Galletti en 1954, se encuentra a unos 17 metros de profundidad y representa a Jesucristo con los brazos levantados en señal de bendición.