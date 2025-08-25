SAG suspende temporalmente importaciones avícolas desde Argentina

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspendió temporalmente las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina, luego que se detectara un brote de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en un establecimiento avícola de postura comercial ubicado en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.



Según dio a conocer el SAG, la medida se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023.



Como medida de emergencia, el SAG solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspender la certificación para exportación a Chile de: aves ornamentales, de recreación y mascotas; carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, cabezas y patas comestibles; huevos con cáscara para consumo humano; y productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.



Se aceptarán exportaciones con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025. Productos con fechas de producción a partir del 5 de agosto de 2025 no podrán ingresar a Chile.



Entre julio de 2024 y agosto de 2025, Chile importó desde Argentina 7.648 toneladas de carne de ave, un 8% del total de las importaciones de este producto en el período, que alcanzan las 96.475 toneladas.





En el caso de los huevos frescos para consumo humano, 704 toneladas provienen de Argentina, equivalentes al 30% del volumen total importado, que suma 2.370 toneladas.



Brasil se mantiene como el principal proveedor de productos avícolas para Chile. Sin embargo, este país también se vio afectado hace unos meses por un brote de influenza aviar, situación que fue superada al recuperar recientemente su condición de país libre de la enfermedad. Por ello, el SAG levantó la prohibición de ingreso para este tipo de productos provenientes de Brasil.



Desde el SAG han elevado su nivel de alerta e intensificado la vigilancia en todo el país y han llamado a los dueños/as de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad, reportando de inmediato cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual.