La familia de una mujer venezolana que falleció el sábado tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela se reunió con sus cercanos para rendirle homenaje. Rosa González, de 80 años, vivía con sus sobrinos y otros familiares en un edificio residencial en el estado de La Guaira. Estaban durmiendo cuando el impacto de los explosivos destrozó su hogar. Fue trasladada al hospital tras la explosión, pero falleció más tarde, según informó su familia.