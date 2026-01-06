Home Internacional "trump: “tener una venezuela productora de petróleo es bueno..."

Trump: “Tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos”

El mandatario de EEUU, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, dijo que aunque su gobierno no avisó a las compañías petroleras de su intención de capturar a Maduro, estas “sabían perfectamente” que estaban planeando algo.

Patricia Schüller Gamboa
El presidente de EEUU, Donald Trump, cree que la industria petrolera estadounidense podría poner “en marcha” operaciones de mayor magnitud a las desarrolladas actualmente en Venezuela en menos de 18 meses, aunque supondría “una enorme cantidad de dinero”.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero será una gran inversión”, declaró Trump en una entrevista con la cadena estadounidense NBC en la que subrayó que “se tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo harán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de los ingresos”.

Trump no ha querido hacer estimaciones de esas cifras, si bien reiteró que “las compañías petroleras gastarán una cantidad muy sustancial de dinero”. Pese a ello, “les irá muy bien” y, además, “al país le irá bien”, indicó.

En este sentido, argumentó que “tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo”, pese a que los precios de la gasolina en el país norteamericano han alcanzado este lunes el nivel más bajo desde marzo de 2021, con 2,81 dólares por galón (unos 63 céntimos por litro).

Asimismo, el mandatario indicó que, aunque su gobierno no avisó a las compañías petroleras de su intención de capturar a Maduro, estas “sabían perfectamente” que estaban planeando algo. Además, afirmó haber hablado “con todas”, si bien no ha querido especificar ningún nombre, tras afirmar, en la víspera, que “están listas para entrar” y “tienen muchísimas ganas”.

Trump insistió en que está al mando de Venezuela y que su prioridad es “arreglar” el país, en especial su industria petrolera, más que abrir la puerta a una transición democrática que, hasta el momento, ha preferido eludir.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa

