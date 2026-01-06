“La Cuarta Pared”: Nueva serie documental se estrena en Santiago a Mil y llega a las pantallas de 13C

Home Vanguardia "“la cuarta pared”: nueva serie documental se estrena ..."

La serie sigue a ocho destacadas compañías y creadores del teatro chileno: La Llave Maestra, La Mala Clase, Ictus, Teatro Cinema, Bonobo, La Pieza Oscura, Los Contadores Auditores y la creadora Manuela Infante, retratando sus búsquedas, métodos de trabajo y formas de creación. Además, incluye entrevistas a figuras emblemáticas del teatro contemporáneo, como Nona Fernández, Gabriel Cañas y Rocío Hernández.

“La Cuarta Pared” es una nueva serie documental financiada por el Fondo Audiovisual, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que propone cruzar el límite simbólico entre escenario y público para adentrarse en el universo del teatro chileno actual. La serie es dirigida por la actriz y directora, Antonia Bannen, junto al director y docente Alberto Hayden.

Con un lenguaje audiovisual cuidado, dinámico y cercano, la producción recorre los procesos creativos, el trabajo colaborativo y las preguntas artísticas que dan forma a los montajes teatrales contemporáneos.

“La Cuarta Pared” surge desde la necesidad de poner en valor y acercar al público un ámbito tan prolífico como diverso, que muchas veces permanece desconocido fuera de las salas.

La serie sigue a ocho destacadas compañías y creadores del teatro chileno: La Llave Maestra, La Mala Clase, Ictus, Teatro Cinema, Bonobo, La Pieza Oscura, Los Contadores Auditores y la creadora Manuela Infante, retratando sus búsquedas, métodos de trabajo y formas de creación. Además, incluye entrevistas a figuras emblemáticas del teatro contemporáneo, como Nona Fernández, Gabriel Cañas y Rocío Hernández.

Producción y enfoque creativo

“La Cuarta Pared” es una producción de la casa productora Patológica, a cargo de Valentina Arango y Matías Baeza, quien además se desempeña como director de fotografía de la serie.

En palabras de sus creadores, Antonia Bannen señala: “He escuchado a personas decir que no van al teatro porque vieron una obra que no les gustó. Yo creo que decir eso es como decir que no te gusta el cine o la música por ver una película o escuchar una canción que no es de tu gusto. La Cuarta Pared quiere mostrar la diversidad y gran calidad que hay en el teatro chileno. Es una invitación a descubrir cuál es el teatro que te gustaría ver a ti”.

Por su parte, Alberto Hayden destaca el trabajo visual de la serie: “Trabajamos una propuesta visual particular para cada capítulo. Queríamos que en términos de cámara, sonido y montaje cada capítulo conectara con el espíritu o las búsquedas creativas de cada compañía”.

Lanzamiento en el Festival Santiago a Mil

La serie tendrá su lanzamiento exclusivo en la sección LAB Escénico del Festival Santiago a Mil, a través de tres eventos especiales:

  • 7 de enero: Premiere para prensa y colaboradores de la serie.
    Hora: 19:00
    Lugar: Centro Cultural de España
    Evento privado. Invitaciones disponibles para prensa.
  • 13 de enero: Visionado y conversatorio abierto al público (previa inscripción) entre Nona Fernández y Manuela Infante.
    Hora: 19:00
    Lugar: Centro de Cine y Creación CCC.
  • 20 de enero: Visionado y conversatorio abierto al público (previa inscripción) entre representantes de Bonobo e Ictus.
    Hora: 17:00
    Lugar: Centro de Arte Alameda en CEINA.

Emisión televisiva

Posteriormente, “La Cuarta Pared” será emitida por Canal 13C, todos los viernes a partir del 9 de enero, ampliando su alcance a audiencias de todo el país y consolidándose como una ventana privilegiada para conocer la riqueza y diversidad del teatro chileno contemporáneo.

