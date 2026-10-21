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VIDEO: Papa León XIV reaparece en público tras una operación y recorre la plaza de San Pedro
El Papa retomó sus actividades públicas este miércoles y recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil durante la audiencia general, en su primera aparición de este tipo tras una operación realizada el pasado 13 de octubre. El Pontífice saludó a los fieles congregados en el Vaticano, retomando así una de las actividades habituales de su agenda.