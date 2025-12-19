Unos investigadores del norte de Canadá observan el raro caso de adopción entre osos polares y captan, en el video que precede a estas líneas, a una hembra salvaje cuidando de una cría que no es suya. Las imágenes de la osa cuidando de la cría adoptada se graban durante la migración anual de osos polares a lo largo de la bahía occidental de Hudson, en Churchill, Manitoba.