Home Viajes "qué hacer en santiago: dónde comer comida vegana..."

Qué hacer en Santiago: Dónde comer comida vegana

La gastronomía vegana en Santiago está en pleno auge y cada vez suma más rincones que mezclan innovación y conciencia ambiental. Te recomendamos cinco restaurantes y cafeterías que ofrecen experiencias únicas para quienes buscan qué hacer en Santiago en un plan culinario diferente.

Natalia Hess
Comparte esta noticia
Qué hacer en Santiago: Dónde comer comida vegana

La gastronomía en Santiago se diversifica cada vez más, ofreciendo opciones variadas especialmente para quienes buscan alternativas veganas.

Estos lugares son un excelente plan si quieres variar y te preguntas qué hacer en Santiago, combinando turismo con buena comida.

Por lo tanto, te presentamos cinco restaurantes que destacan por su creatividad, sabor y propuestas totalmente veganas, desde menús caseros hasta deliciosos postres, ideales para quienes disfrutan explorando los lugares turísticos en Chile.

1. Vegansté

Visitar Vegansté es una excelente alternativa para quienes buscan opciones veganas en la capital. El restaurante ofrece desde almuerzos y completos hasta tortas y postres totalmente veganas.

Es perfecto para quienes se preguntan qué hacer en Santiago en un plan culinario, ya que brinda una experiencia que combina sabor, innovación y respeto por el medio ambiente.

2. Orient Life

Orient Life, ubicado en pleno centro de Santiago, se especializa en comida china vegana, donde se destaca su ramen, tofu mongoliano, chapsui, entre otros.

Combina tradición asiática con innovación vegana, siendo una parada destacada por si te preguntas qué hacer en Santiago.

@katheignamarca

IG: orientlifechile 🌱 #comidaasiatica #vegan #comidachina #veganfood #gyoza #ramen #ramenvegano #topokki #viral #foryou #like #santiago #chile #food #fyp

♬ Hey Lover – The Daughters Of Eve

3. Kigo Vegan

Kigo Vegan es una cafetería vegana en Ñuñoa, que basa sus comidas en plantas, además de ofrecer almuerzos diarios con menús caseros que varían según la temporada.

Es un plan gastronómico distinto para los que buscan disfrutar de sabores innovadores dentro de los diferentes lugares turísticos en Chile.

@laratavegan

Kigo Vegan Tremendo dato de traigo de dónde almorzar rico, contundente, barato y vegano 🌱 Mención especial a las chiquillas que atienden, muy amables, y además me prestaron las cinco lucas pal video. Gracias a la gente que me lo recomendó! 💞 Guarda el dato y mándaselo a tu vegano más cercano 💌 #veganoschile #kigovegan #veganox5lucas #chilevegan #rutavegan

♬ sonido original – RataVegan🌱

4. Horus Vegan

Horus Vegan es un restaurante que ofrece una experiencia única en Santiago, ya que está completamente tematizado en Egipto y sorprende con propuestas innovadoras dentro de la gastronomía vegana, como ser el primer sushi con salmón vegano en Chile.

5. Okinawa

Okinawa es un restaurante buffet vegano en Santiago que se especializa en sabores taiwaneses, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago con un plan gastronómico diferente. 

Un lugar accesible y lleno de sabor, además de aceptar tarjeta Junaeb y contar con distintas promociones para estudiantes.

Source Texto: La Nación / Foto: Ask The Scientists
Comparte esta noticia
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
VIDEO: Una osa polar adopta a una cría que no es suya ...

Unos investigadores del norte de Canadá observan el raro caso de adopción entre osos polares y captan, en el video que precede a estas líneas, a una hembra salvaje cuidando de una cría que no es suya. Las imágenes de la osa cuidando de la cría adoptada se graban durante la migración anual de osos polares a lo largo de la bahía occidental de Hudson, en Churchill, Manitoba.

Leer mas
Nacional
Senador Espinoza: “La causa de la derrota no es una, e...

El parlamentario socialista, en entrevista con Radio Duna, dijo que “le entregamos a la ultraderecha el gobierno por responsabilidad de ellos y porque también no fuimos capaces, desde la centro-izquierda, de tener una candidata que generara más confianza”.

Leer mas
Nacional
Incendio cerca de La Moneda obliga a evacuar el Minist...

La emergencia se habría originado al interior de las Parrilladas El Novillero, próximas a la intersección de las calles Moneda y Morandé, en el mismo sector donde se encuentra el ministerio desalojado.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Natalia Hess
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/