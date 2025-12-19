Qué hacer en Santiago: Dónde comer comida vegana

La gastronomía en Santiago se diversifica cada vez más, ofreciendo opciones variadas especialmente para quienes buscan alternativas veganas.

Estos lugares son un excelente plan si quieres variar y te preguntas qué hacer en Santiago, combinando turismo con buena comida.

Por lo tanto, te presentamos cinco restaurantes que destacan por su creatividad, sabor y propuestas totalmente veganas, desde menús caseros hasta deliciosos postres, ideales para quienes disfrutan explorando los lugares turísticos en Chile.

1. Vegansté

Visitar Vegansté es una excelente alternativa para quienes buscan opciones veganas en la capital. El restaurante ofrece desde almuerzos y completos hasta tortas y postres totalmente veganas.

Es perfecto para quienes se preguntan qué hacer en Santiago en un plan culinario, ya que brinda una experiencia que combina sabor, innovación y respeto por el medio ambiente.

2. Orient Life

Orient Life, ubicado en pleno centro de Santiago, se especializa en comida china vegana, donde se destaca su ramen, tofu mongoliano, chapsui, entre otros.

Combina tradición asiática con innovación vegana, siendo una parada destacada por si te preguntas qué hacer en Santiago.

3. Kigo Vegan

Kigo Vegan es una cafetería vegana en Ñuñoa, que basa sus comidas en plantas, además de ofrecer almuerzos diarios con menús caseros que varían según la temporada.

Es un plan gastronómico distinto para los que buscan disfrutar de sabores innovadores dentro de los diferentes lugares turísticos en Chile.

@laratavegan Kigo Vegan Tremendo dato de traigo de dónde almorzar rico, contundente, barato y vegano 🌱 Mención especial a las chiquillas que atienden, muy amables, y además me prestaron las cinco lucas pal video. Gracias a la gente que me lo recomendó! 💞 Guarda el dato y mándaselo a tu vegano más cercano 💌 #veganoschile #kigovegan #veganox5lucas #chilevegan #rutavegan ♬ sonido original – RataVegan🌱

4. Horus Vegan

Horus Vegan es un restaurante que ofrece una experiencia única en Santiago, ya que está completamente tematizado en Egipto y sorprende con propuestas innovadoras dentro de la gastronomía vegana, como ser el primer sushi con salmón vegano en Chile.

5. Okinawa

Okinawa es un restaurante buffet vegano en Santiago que se especializa en sabores taiwaneses, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago con un plan gastronómico diferente.

Un lugar accesible y lleno de sabor, además de aceptar tarjeta Junaeb y contar con distintas promociones para estudiantes.