Rey Felipe VI de España entrega premio a la familia Luksic por desarrollo del espacio empresarial iberoamericano

El rey Felipe VI de España entregó este lunes el X Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano a la familia Luksic. El reconocimiento destaca su trayectoria empresarial y su aporte al fortalecimiento de los vínculos económicos y empresariales en Iberoamérica, según informó la Casa Real en su sitio oficial.

A la ceremonia asistieron, en representación del grupo familiar, Jean Paul Luksic, Gabriela Luksic, Paola Luksic, Fernanda Luksic y Mara Luksic. Los integrantes representaron las cinco ramas de la familia. Se trató, además, de la primera vez que este galardón recae en un grupo chileno.

Tras recibir el premio, la familia Luksic entregó palabras de agradecimiento por la distinción recibida durante la actividad.

El rey Felipe VI también valoró el trabajo desarrollado por la familia y expresó sus “felicidades y mucho ánimo para continuar esa tarea que, como digo, es de todos una tarea de contribuir a que Iberoamérica realmente sea algo positivo en el mundo, algo que aporte para una nueva fase en nuestro mundo, que podamos gozar de estabilidad, bienestar, esperanza”, recogió T13.

La Casa Real subrayó que “el jurado otorgó el galardón en 2024 a la familia Luksic por su enorme trayectoria empresarial en Chile, donde hoy tiene participación en minería, banca, transporte, bebidas, manufactura y energía, manteniendo siempre un compromiso social filantrópico a través de la Fundación Luksic con la que impacta a miles de personas anualmente, consolidándose como uno de los grupos empresariales más relevantes de Latinoamérica”.

Reconocimiento al desarrollo empresarial iberoamericano

El Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano fue presentado el 4 de marzo de 2014 en una ceremonia encabezada por los entonces Príncipes de Asturias. Este galardón reconoce a personalidades que han contribuido de forma extraordinaria al desarrollo económico y empresarial de los países iberoamericanos.

La distinción también pone en valor el fortalecimiento de un espacio compartido basado en la cooperación, la inversión y la promoción del comercio entre las naciones de la región. El reconociemiento busca resaltar iniciativas que impulsen una integración más sólida y sostenble.

Con esta premiación, la familia Luksic suma un nuevo hito a su trayectoria empresarial, consolidando su presencia como uno de los conglomerados más influyentes del continente. La ceremonia se desarrolló en un ambiete de especial relevancia institcuional.