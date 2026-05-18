PC y FA le responden a Alvarado: “Que se preocupe de cuadrar a su sector”

Los presidentes del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA), Lautaro Carmona y Constanza Martínez, respectivamente, respondieron a la recomendación del ministro del Interior, Claudio Alvarado al Socialismo Democrático a tomar sus propias decisiones frente al proyecto de Reconstrucción Esto sin la “tutela” del FA y el PC.



“Me parece que no es contribuyente al clima, que necesita un debate como el que está cursando”, partió comentando Carmona al llegar a la reunión de presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición. Se realizó este lunes en la sede del partido Socialista.



Agregó que “en el caso de las alusiones al Partido Comunista, nosotros no tenemos por método ni presionar ni crear condiciones ni actuar por nuestros aliados, sino lo hacemos con todo el respeto del mundo, a la identidad de cada uno. Y tratamos de marcar siempre con mucha importancia las coincidencias que, igual que en este caso, serán muy importantes”.

“Yo espero que todos actuemos en consecuencia”

“Hay una mirada de crítica al proyecto. ¿Cómo va a llegar este proyecto al Senado? No sabemos, porque va a empezar, digamos, la discusión en la Cámara de Diputados. Y yo espero que todos actuemos en consecuencia, según la mirada que cada partido tiene”, señaló



Carmona dijo que “no puedo yo pautear cómo va actuar un partido u otro. Sino transmitir lo que nuestro partido va a hacer a todo evento con consistencia, coherencia, si es que a nadie le llama la atención por qué tomamos esta posición”.



“No fuimos nosotros, pero sospecha que fuimos, los que usamos los términos de los tsunamis… Debe creer que eso provino del Frente Amplio, del PC, y la verdad es que no fue así”, finalizó.



Constanza Martínez, en tanto, expresó que “el ministro Alvarado tiene que estar más preocupado de cuadrar su sector. Donde hay voces que han planteado lo nefasta de esta reforma”.



“Creo que también muestra de que acá hay una oposición que está coordinada, está unida, donde escuchamos y comprendemos las distintas experiencias de cada uno de los partidos de forma muy colaborativa, y creo que parte de esa coordinación se sabe, se siente, y por eso el ministro Alvarado intenta desviar la atención”, agregó la líder del FA.



Le recomendó a Alvarado que “más que estar preocupado de tratar de hacer una pelea contra la oposición, lo que tiene que responder hoy día es cómo van a poder financiar las escuelas, cómo van a poder financiar el sistema de salud, cómo van a poder financiar las luminarias y el buen funcionamiento de las alcaldías. Eso es lo que nosotros, por lo menos, confrontamos”.