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Lugares turísticos en Chile: Esquiña, comida agrícola del norte y espiritualidad aimara

En las quebradas del altiplano, Esquiña conserva sus terrazas agrícolas como testimonio ancestral. El maíz de altura nutre la vida comunitaria, mientras las festividades aimaras llenan de música y rituales un paisaje donde tradición y espiritualidad se entrelazan en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Esquiña, comida agrícola del norte y espiritualidad aimara

En la Región de Arica y Parinacota, Esquiña se presenta como una localidad aimara que conserva terrazas agrícolas ancestrales y una vida comunitaria marcada por la espiritualidad. Su producción de maíz y sus festividades religiosas la convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Terrazas agrícolas: herencia ancestral en este lugar turístico en Chile

Las terrazas de Esquiña reflejan la adaptación de la comunidad aimara al territorio. En ellas se cultiva maíz y otros productos de altura, transmitiendo técnicas agrícolas que han perdurado por siglos. El paisaje agrícola es parte de la identidad cultural y un atractivo para quienes buscan experiencias auténticas.

Maíz altiplánico: alimento de tradición

La producción de maíz en condiciones extremas del altiplano es símbolo de resiliencia y cultura. Este cereal se utiliza en sopas, panes y preparaciones comunitarias, transmitiendo sabores únicos que forman parte de la vida cotidiana de Esquiña.

Festividades religiosas aimaras

Esquiña celebra fiestas religiosas que integran música, danzas y rituales ancestrales. La fiesta patronal y otras celebraciones reflejan la conexión entre la comunidad, la tierra y lo sagrado. Los visitantes pueden participar en estas festividades, experimentando la hospitalidad y la espiritualidad del altiplano.

Lugares turísticos en Chile: Paisaje altiplánico y cultura viva

El entorno de Esquiña está marcado por quebradas, cerros y terrazas verdes en medio del altiplano árido. La cultura aimara se expresa en la lengua, la música y las celebraciones comunitarias, transmitiendo identidad y continuidad cultural.

Esquiña demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las terrazas agrícolas, el maíz altiplánico y las festividades religiosas aimaras que transmiten identidad. Esta localidad de la Región de Arica y Parinacota ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico.

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Source Texto: La Nación / Foto: Meteored Chile
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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