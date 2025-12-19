Reportan que joven desaparecida en Farellones habría sido encontrada con vida

La tarde de este viernes se reportó que Daniela Sáez, joven de 26 años extraviada desde el pasado miércoles 17 de diciembre en Farellones, habría sido encontrada con vida por los rescatistas.

Sáez estuvo desaparecida durante dos días en el sector del cerro La Leonera, lugar al que había acudido para hacer trekking junto a un amigo.

Según lo informado por T13, las autoridades confirmaron que están realizando un operativo de rescate a más de 4.700 metros de altura.

El citado medio, además, comentó que la propia familia de la joven reveló que Daniela “habría sido hallada con signos de hipotermia en el lugar de la búsqueda”.

Cabe destacar que el personal de Retén Farellones junto al GOPE, Socorro Andino y miembros del municipio de Lo Barnechea desplegaron labores de búsqueda para encontrar a Sáez.

La joven salió a realizar trekking junto a un amigo, cerca de las 5:00 de la mañana del miércoles. No obstante, en un momento su compañero no pudo seguir y se quedó en el sector conocido como El Pintor.

Saéz y su amigo se mantuvieron en contacto mediante WhatsApp, hasta que a las 14:48 horas de ese mismo día ella envió un último mensaje, en el que avisaba que no se encontraba en buenas condiciones. Además, advirtió que le quedaba poca batería.

En este sentido, una de las mayores preocupaciones de sus cercanos y los equipos de rescate era la vestimenta que llevaba la joven, teniendo en cuenta las bajas temperatura que se registran en la noche, y que ella solo portaba un cortavientos y calzas.