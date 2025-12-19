Mantienen intensa búsqueda por joven extraviada hace dos días en Farellones: Realizaba trekking

Una intensa búsqueda se realiza en Farellones tras el extravío de Daniela Sáez, joven de 26 años que se encuentra desaparecida desde la tarde del pasado miércoles 17 de diciembre, cuando realizaba trekking por el sector.

Sáez había iniciado el ascenso junto a un amigo en la madrugada del miércoles, pero en un momento, este último se separó de ella al no poder continuar y permaneció en la zona conocida como El Pintor.

Ambos siguieron hablando por WhatsApp, pero la comunicación se perdió con un último mensaje enviado cerca de las 14:48 horas.

Diego Sáez, su hermano, dijo que Daniela le comentó a su compañero en este mensaje que “no sabía si iba a poder bajar porque se le estaba acabando la batería del celular”.

En una conversación con Canal 13, el hermano de la joven manifestó que el amigo la buscó durante cinco horas. Luego, informó de la situación a la familia de Sáez, quienes pasaron la noche en Farellones para realizar labores de búsqueda.

Actualmente, equipos especializados del GOPE de Carabineros, Socorro Andino y personal policial trabajan por tierra y aire, buscando en distintos puntos del cerro.

En tanto, trascendió que la joven fue vista por última vez vistiendo calzas negras y un cortavientos celeste. Además, no tenía linterna y tampoco batería.

En declaraciones obtenidas por Radio Biobío, el coronel Gonzalo Febré manifestó que en el último mensaje que envió la joven a su compañero de ruta, ella mencionó “que no se encontraba en buenas condiciones”.

Respecto a los trabajados de búsqueda, Febré precisó que “procedimos a tomar sobrevuelo, tanto por aire como por tierra, realizando todos los protocolos para dar con el paradero de esta persona”.

También, puntualizó que “una de las complicaciones que podría existir en el procedimiento es el clima“, ya que se presentan variaciones en los sectores del cerro El Pintor y La Leonera.