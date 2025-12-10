Home Nacional "violento y millonario asalto afectó al mall arauco premium outlet..."

Violento y millonario asalto afectó al mall Arauco Premium Outlet Buenaventura

Cerca de las 15:15 horas, personal de la 49° Comisaría de Quilicura llegó hasta el centro comercial, luego de que la Central de Comunicaciones reportara la activación de la alarma del local “Sarika Rodrik”, dedicado a la venta de vestuario. Al arribar, los carabineros verificaron que se trataba de un robo con intimidación.

Patricia Schüller Gamboa
Un violento y millonario robo se registró la tarde de este miércoles en el mall Arauco Premium Outlet Buenaventura en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

Según las primeras indagaciones y la revisión de cámaras de seguridad, tres vehículos llegaron hasta el exterior del centro comercial. Desde uno de ellos descendieron aproximadamente cinco sujetos, todos con el rostro cubierto y uno de ellos portando un arma de fuego corta.

En menos de tres minutos ingresaron al local, llenaron bolsas con ropa de alto valor comercial y huyeron en dirección al poniente por Avenida San Ignacio.

El avalúo preliminar calculado por el comercio afectado bordea los $200 millones en vestuario sustraído. Por instrucción del Ministerio Público, Carabineros continúa con las diligencias.

