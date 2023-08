Vivi de “Gran Hermano” se refiere a la relación con su madre después de confesar su bisexualidad

A inicios de esta semana se produjo la salida de Viviana Acevedo en el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, y luego de su eliminación, surgieron dudas en torno al estado de la relación con su madre, pues en su participación en el programa, reveló que su progenitora, al tener una actitud conservadora, no estaba al tanto de su bisexualidad.

En su momento, durante una conversación con sus excompañeras Alessia, Fran, Trini y Skarleth, la propia profesora de educación física reconoció que “quizá está decepcionada de que sea bisexual”.

No obstante, y en un reciente diálogo con Página 7, Vivi entregó algunos detalles del vínculo que mantiene con su madre tras abandonar el encierro.

“La verdad es que adentro estaba muy nerviosa, todos los días me carcomía la mente el creer que mi mamá iba a cambiar su pensamiento sobre mí, que iba a ser tal vez más fría”, partió diciendo.

Asimismo, explicó que “en la prueba del congelado entró la Maite y me dijo que mi mamá me aceptaba, que estuviera tranquila, que ella me amaba y eso me calmó a mil (…). Me ayudó harto en no seguir carcomiéndome la mente”.

De este modo, aseguró que “ahora que salí está todo normal, agradecida con Dios y con obviamente con ellos que esté todo bien”, y añadió que “ahora hablo normal, no siento algo extraño, como ajeno o de alejamiento, nada“.

Por su parte, respecto a su futuro, manifestó que desea recibir propuestas de trabajo, y además, mencionó que le gustaría realizar eventos. “Si sale alguna pega o algo, siempre todo suma, así que estoy agradecida por ese lado”, cerró.