Vuelve a la actuación: Jim Carrey saldrá del retiro para interpretar al “Dr. Robotnik” en “Sonic 3”

En 2022, el actor Jim Carrey anunciaba su retiro de la actuación. Sin embargo, la revista Variety reveló que el intérprete volverá para interpretar nuevamente al “Dr. Robotnik” en la tercera entrega de la adaptación del videojuego de Sega, “Sonic”.

Luego de participar en las dos películas de “Sonic the Hedgehog”, Carrey comentó al citado medio que ya tenía “bastante. He hecho lo suficiente. Soy suficiente (…) Si los ángeles me traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante que la gente lo vea, puede que siga por el camino, pero me estoy tomando un descanso”.

No obstante, el intérprete de 62 años volverá a encarnar al científico enemigo del erizo, hecho que fue confirmado por un teaser lanzado en distintas plataformas, en donde se puede escuchar la risa del “Dr. Robotnik”, quien supuestamente había fallecido al final de la segunda película tras caer por un precipicio.

De la mano de Paramount, la saga de películas adaptadas del popular videojuego ha recaudado 870, 8 millones de dólares en la taquilla mundial. La nueva y última secuela llegará a los cines el próximo 20 de diciembre de 2024 y será dirigida por Jeff Fowler.