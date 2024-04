Yáñez por situación judicial: “Tengo hartas cosas de qué preocuparme”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, asistió a la colocación de la primera piedra de la nueva tenencia de Carabineros que se construirá en La Pintana, oportunidad en que se le consultó por las 1.386 causas por las que será formalizado el próximo 7 de mayo, respondiendo que “yo no me puedo pronunciar”.



“Respecto al tema judicial, la verdad que hay un equipo de abogados que está trabajando en ello, tampoco me voy a pronunciar”, dijo.



El jefe policial dijo estar “enfocado” en “más seguridad” que es “lo que la gente, los vecinos y la comunidad quieren y es lo que estamos haciendo hoy”, en alusión a la ceremonia que anticipa que en ese lugar de la comuna se levantará una nueva unidad policial.



Agregó que su compromiso está justamente “con la seguridad de las personas, el resto de las cosas irán pasando, tendrán su tiempo y en sus momentos oportunos se informarán las cosas que tengan que informarse”.



“Por ahora estoy 100% comprometido con la seguridad de mis compatriotas, de mis Carabineros y por dar solución a los problemas de seguridad que es la prioridad de los problemas que aquejan a todas las personas”, afirmó.



En cuanto al rechazo a la audiencia de cautela de garantía para conocer los casos por los que será formalizado, comentó nuevamente que “no me voy a pronunciar porque no me estoy involucrando en ellos. Estos son temas que los ven otras personas y yo estoy preocupado 100% en los temas de seguridad que me corresponden como general director”.



Sobre su futura formalización el 7 de mayo manifestó que “tengo hartas cosas más de que preocuparme (…) falta mucho para eso y ahora lo que hay que enfocarse es en lo que a la comunidad le interesa. La seguridad de cada uno de nuestros compañeros”.



“Hay que buscar a los delincuentes”, sostuvo Yáñez, “como lo he señalado siempre, yo tengo de trabajar hasta el último día”, cerró.