Zalaquett por reuniones en su casa: “El fin es acercar y humanizar la relación entre dos mundos que no estaban conversando”

El lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett se refirió a las reuniones que sostuvieron en su casa algunos ministros con empresarios, y que no fueron informadas por Ley del Lobby.



A través de una declaración pública, señaló que “la iniciativa de convocar encuentros en mi casa, nace de la preocupante polarización y distancia que vi entre distintos actores del mundo político, económico y social. Lamentablemente, nuestra sociedad ha estigmatizado el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos y llevamos mucho tiempo relacionándonos desde la lógica de un ‘nosotros versus ellos’, que ha prevalecido por sobre la unidad nacional”.



En esta línea, Zalaquett detalló que las reuniones “las decidí hacer en mi casa, precisamente, para ampliar los puntos de encuentro y establecer lazos de comprensión mutua. El fin es acercar y humanizar la relación entre dos mundos que no estaban conversando, por el contrario, sólo ha prevalecido el prejuicio y la desconfianza mutua”.



De esta forma, el exjefe comunal subrayó que en los encuentros “se abordan historias personales, contextos de la actualidad y temas generales del país y sus proyecciones. La dinámica es simple. Se basa en conversar y conocerse, para abrir un diálogo humano y luego plantear la visiones de cada uno respecto a cómo ven el ambiente país, sus desafíos, oportunidades de crecimiento y desarrollo”.



“Soy un convencido de que estas instancias de conocimiento, diálogo e intercambio -que no responden a la solicitud de algún tema de interés en particular- son las que Chile necesita. Entiendo que en algunos pueda existir incomprensión o escepticismo, pero creo firmemente que este es el camino para superar las dificultades actuales y, por lo mismo, seguiré fomentando iniciativas de diálogo y encuentro”, planteó.



De acuerdo a lo revelado por Ciper, el ministro de Economía, Nicolás Grau y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se habían reunido con empresarios salmoneros en la casa de Zalaquett.



Además, según el medio citado, los ministros de Interior, Carolina Tohá; de Trabajo, Jeannette Jara; de Agricultura, Esteban Valenzuela; y de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, también sostuvieron reuniones en el lugar, las cuales tampoco fueron registrados en la Ley de Lobby.