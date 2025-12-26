Home Viajes "zonas calientes para ver ovnis en chile: lugares turísticos en ch..."

Zonas calientes para ver ovnis en Chile: lugares turísticos en Chile

Las zonas de avistamiento de ovnis se han convertido en parte de los lugares turísticos en Chile, ofreciendo experiencias que van más allá del descanso tradicional: observatorios, rutas místicas y paisajes cordilleranos que invitan a explorar el misterio.

Eduardo Córdova
Chile es reconocido por sus cielos despejados y paisajes únicos, lo que lo convierte en uno de los países con mayor número de relatos de avistamientos de ovnis en Sudamérica.

Estos fenómenos han transformado varias regiones en auténticos lugares turísticos en Chile, donde se combina la observación astronómica con el misterio y la aventura.

Desde el Valle del Elqui hasta el Desierto de Atacama, los visitantes encuentran destinos que mezclan ciencia, naturaleza y leyendas, consolidando un turismo alternativo que atrae tanto a curiosos como a investigadores.

Valle del Elqui (Región de Coquimbo)

Este valle es uno de los más famosos por los avistamientos de ovnis en Chile. Su cielo limpio y la gran cantidad de observatorios lo convierten en un polo de turismo astronómico y místico, consolidándose como uno de los lugares turísticos en Chile más visitados por quienes buscan experiencias diferentes. Recomendaciones:

  • Visitar observatorios turísticos como Mamalluca.
  • Llevar ropa abrigada para las noches frías.
  • Participar en tours nocturnos que combinan relatos de ufología con observación de estrellas.

Cajón del Maipo (Región Metropolitana)

Ubicado a pocos kilómetros de Santiago, el Cajón del Maipo es conocido por sus paisajes cordilleranos y relatos de luces extrañas. Además de ser un destino de naturaleza y aventura, se ha posicionado como uno de los lugares turísticos en Chile que atrae a quienes buscan misterio cerca de la capital. Recomendaciones:

  • Ideal para escapadas de fin de semana.
  • Llevar calzado cómodo para trekking.
  • Aprovechar la visita para disfrutar de termas y miradores naturales.

San Clemente (Región del Maule)

San Clemente fue declarada “capital chilena del avistamiento de ovnis” y cuenta con la Ruta de los OVNIs. Este circuito turístico mezcla naturaleza, cultura y misterio, consolidándose como uno de los lugares turísticos en Chile más singulares. Recomendaciones:

  • Recorrer la ruta oficial con guías locales.
  • Visitar la Laguna del Maule, un sitio cargado de relatos.
  • Llevar cámara y binoculares para observación nocturna.

Desierto de Atacama (Regiones de Antofagasta y Atacama)

El desierto más árido del mundo es también escenario de múltiples reportes de fenómenos anómalos. Sus cielos despejados lo convierten en un lugar privilegiado para la astronomía y en uno de los lugares turísticos en Chile más destacados para quienes buscan experiencias únicas. Recomendaciones:

  • Participar en tours astronómicos en San Pedro de Atacama.
  • Llevar protector solar y agua para el día, abrigo para la noche.
  • Combinar la experiencia con visitas a observatorios internacionales como ALMA.

Consejos generales para los viajeros

  • Planifica tu viaje en temporada de cielos despejados (primavera y verano).
  • Lleva siempre ropa adecuada: abrigada para la noche, ligera para el día.
  • Combina la experiencia con turismo astronómico: observatorios, miradores y tours especializados.
  • Recuerda que estos destinos son también lugares turísticos en Chile que forman parte del patrimonio cultural y natural.
Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
Source Texto: La Nación / Foto: Chile Travel
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

