A través de una carta publicada en redes sociales, el grupo lamentó los negativos efectos que ha traído su presentación en el cierre de campaña del candidato presidencial. “Nosotros no pertenecemos a ningún sector. No estamos inscritos en ninguna vereda. Nuestro único bando es la música”, señalaron.

Leonardo Medina
Zúmbale Primo acusa cancelación de eventos tras tocar para Kast: “Nos cierran las puertas”

El grupo de cumbia ranchera, Zúmbale Primo, denunció la cancelación de eventos que han sufrido tras participar el pasado 11 de noviembre en el cierre de campaña presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano), realizado en el Movistar Arena. 

Mediante sus redes sociales, desde la banda aseguraron que dicha actuación “nunca fue un acto de militancia, ni un gesto ideológico. Fue, como siempre, un trabajo más. Un escenario más”. 

“Un compromiso musical, como tantos otros que hemos aceptado en estos años sin discriminar a nadie, porque nuestro único propósito siempre ha sido llevar música y alegría a la gente”, añadieron. 

El grupo relató que, tras recibir cuestionamientos en redes sociales, “esta vez las consecuencias han sido duras”.

Explicaron que “no se trató solo de insultos y amenazas encubiertas. Lo que más golpea es ver cómo colegas y pares nos cierran las puertas; como amistades eligen alejarse; cómo instituciones que ya tenían compromisos formales con nosotros simplemente cancelan sin explicación”, mencionando a la Municipalidad de Iquique.

También señalaron que “amigos músicos”, con quienes habían pactado presentarse en la Teletón, “nos dieron la espalda. Y eso dolió más que cualquier comentario en redes sociales”.

Zúmbale Primo enfatizó que “nosotros no pertenecemos a ningún sector. No estamos inscritos en ninguna vereda. Nuestro único bando es la música. Nuestro compromiso es con el público”. 

Asimismo, señalaron que “duele entender que, en Chile, un artista puede quedar marcado por cumplir su trabajo”, asegurando que “seguimos aquí, con la conciencia tranquila”.

La agrupación concluyó: “No escondemos nada. No renegamos de nuestro trabajo. No pedimos permiso para hacer música (…). Zúmbale Primo es esfuerzo, sacrificio, profesionalismo y amor por la gente. Y eso —aunque algunos den la espalda— no lo vamos a perder jamás”.

