Convención continúa deliberando este viernes y reglamento interno se votará el martes 14

Después de una de las sesiones más complejas para la Mesa Directiva, este viernes continúa la deliberación y votación general en el Pleno de la Convención Constitucional.

El órgano constituyente tenía agendado votar su reglamento este jueves. Sin embargo, una controversial discusión sobre la validez de los dos tercios terminó con la suspensión de la sesión.

El impasse se detonó después de que la mesa directiva ampliada diera cuenta de un acuerdo para que ciertas normas fueran definidas por mayoría absoluta y otras por dos tercios, entre estas últimas algunas de las planteadas por la Comisión de Consulta Indígena.

La decisión, que había sido rechazada por la representante del pueblo Colla en la mesa, Isabel Godoy, molestó a los representantes de los pueblos originarios, quienes acusaron discriminación. Incluso algunos alzaron la voz en el Pleno contra la directiva, con emplazamientos directos a la presidenta Elisa Loncón, al vicepresidente Jaime Bassa y también al secretario de la Convención, John Smok, lo que provocó la posterior suspensión.

El rechazo a los dos tercios fue respaldado desde Pueblo Constituyente y el Partido Comunista. Bárbara Sepúlveda, convencional de este último partido, acusó que la “decisión se tomó sin la aquiescencia de todas las demás vicepresidencias. Hay 9 personas dentro de la Mesa Directiva y al parecer eso no se discutió ni votó”.

Mientras, la convencional Camila Zárate (Pueblo Constituyente) indicó tras la sesión que “con estos dos tercios estamos poniendo en riesgo la posibilidad histórica de que podamos reconstruir el país, de que la recuperación del agua, de los bienes comunes, el fin de las AFP y muchas reivindicaciones que hemos empujado en la calle, puedan tener un asidero real en el texto constitucional”.

En tanto, Margarita Vargas, representante del pueblo Kawésqar, cargó contra Loncón tras advertir que “ella no puede hablar por todos los representantes de los pueblos, nosotros tenemos autonomía para representar a nuestros pueblos originarios (…) Me parece que tenemos que evaluar su rol y el rol de la mesa. Es necesario ya realizar cambios”.

La situación llegó a humo blanco en la tarde, cuando Loncón, Bassa y los vicepresidentes adjuntos Tiare Aguilera, Rodrigo Álvarez, Lorena Céspedes, Elisa Giustinianovich, Pedro Muñoz y la mencionada Godoy elaboraron un calendario reajustado que fue aprobado en el hemiciclo.

En términos generales, la nueva programación contempla debatir el jueves reciente y este viernes, y dejar la votación del reglamento y el detalle del mecanismo de definición para el martes 14 de septiembre.

De cara a dicha votación, la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos advirtió en Twitter que recurrirán a la Corte Suprema en caso de que se llegue a aprobar por mayoría simple alguna norma sobre las reglas de votación definitivas.

“Si el pleno determina el próximo martes que una norma que forma parte de las reglas de votación sea de simple mayoría, quedará abierto el derecho a recurrir a la Corte Suprema quien será en definitiva quien zanje el asunto. El pleno por mayoría no puede ir contra lo que la Constitución regula”, indicó Cubillos.

Además, el nuevo calendario aprobado trajo efectos colaterales, atrasando la publicación del reglamento definitivo que originalmente estaba agendada para el 28 de septiembre y dejar para el 29 y 30 a la conformación de las comisiones definitivas.

ACTIVIDADES VIERNES

La deliberación en el Pleno no será la única pauta que marque la Convención esta jornada. En el nuevo calendario, se propuso un plazo hasta las 18:00 horas “para que, con el patrocinio de a lo menos 30 convencionales, se presente por escrito ante la Secretaría de la Convención la solicitud para que ciertas normas sean consideradas como de quórum especial de dos tercios, individualizándolas de manera precisa”.

Por otro lado, los convencionales tienen algunas actividades agendadas producto de la proximidad del aniversario del Golpe de Estado. A las 8:46 horas, integrantes de Apruebo Dignidad y Colectivo Socialista conmemorarán el 11 de septiembre Agustinas con Morandé.

Y a las 12:00 horas, la Universidad de Chile encabezará una ceremonia donde le otorgará a Loncón la Medalla Rectoral de la Casa de Estudios.

En el encuentro participarán el rector Ennio Vivaldi; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán; Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, quien realizará un balance del trabajo realizado en este último año.

De esta forma, la Convención comenzará una nueva jornada después de una agitada semana, donde además de la discusión por el quórum de dos tercios se suma lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade, quien desató la polémica tras confesar que no tenía cáncer en una entrevista a La Tercera publicada el pasado fin de semana.

El representante del Distrito 13 recibió una serie de críticas tras la revelación, ya que su campaña a la Convención estuvo basada en dicha enfermedad. Además, renunció a la vicepresidencia adjunta del órgano, fue marginado del movimiento Pueblo Constituyente y la mesa directiva presentó una denuncia en su contra por eventual delito de perjurio, ya que en su declaración de patrimonio inscribió un supuesto tratamiento quimioterapéutico.

COMUNICADO DE ROJAS VADE

Rojas Vade recién se pronunció por la situación el jueves, donde aseguró estar “dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el Reglamento Provisorio que nos rige a todes los integrantes de la Convención Constitucional y me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. No busqué privilegios ayer, no lo busco hoy”.