Defensa de Calderón Argandoña denuncia a Gendarmería por “tratos inhumanos”

La defensa de Hernán Calderón Argandoña, encabezada por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, presentó una cautela de garantía y un amparo judicial ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acusando tratos inhumanos a los que estaría siendo sido sometido el joven de 23 años en la prisión preventiva que cumple desde el martes en la clínica psiquiátrica El Cedro, de La Reina.



Según detalló la defensa, desde su reingreso al lugar tras decretarse su prisión preventiva, personal de Gendarmería de Chile, a cargo de la custodia del joven, lo ha mantenido engrillado de pies y manos, día y noche, debiendo comer, ducharse y no se lo deja caminar ni salir de la pieza, incomunicado y no dejándolo tener tratamiento médico.



“Estos actos son completamente inhumanos y crueles, los que han perjudicado el tratamiento que debía seguir nuestro representado. El tratamiento no se ajusta a derecho y vulnera sus garantías constitucionales. Por ello, hemos recurrido al tribunal para que se establezca el imperio del derecho”, apuntó Vargas.



El escrito fue ingresado luego que el equipo defensor enviara una carta al director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, y al coronel Juan Navarrete Gamboa, del departamento de Seguridad Penitenciaria, sin que tuvieran una respuesta satisfactoria.



La defensa detalla que “la privación de libertad en ningún caso puede implicar la aplicación por parte de Gendarmería de medidas de seguridad, tormentos, y/o restricciones que resulten más gravosas que las dispuestas por el órgano jurisdiccional y siempre conforme a lo preceptuado por la Constitución y la ley, lo que, a juicio de esta parte, en el caso de marras no se está cumpliendo”.



Calderón Argandoña se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva luego de ser formalizado el martes como imputado por el delito de parricidio frustrado, luego de ser acusado de atacar a su padre, Hernán Calderón Salinas (67), con un arma blanca.