Jefe de Unidad de Paciente Crítico del Barros Luco: “Estamos en una franca ola de casos activos que ha ido creciendo”

El jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco, Luis Castillo, afirmó que Chile está viviendo una “franca ola de casos activos que ha ido creciendo”, lo que ha incrementado, además, los casos que necesitan hospitalización en cuidados intermedios o intensivos.



En declaraciones a La Tercera, el médico cirujano manifestó que “estamos en una franca ola de casos activos que ha ido creciendo, pero también los casos que requieren hospitalización en cuidados intermedios o intensivos. La proyección es que lleguemos a los 650 pacientes Covid en camas UCI en los próximos 10 días. O antes”.



“Cuando miras y analizas los casos, el 40 ó 50% de las personas es gente no vacunada o con esquemas de inmunización incompleto. El manto protector que produce la vacuna es muy grande, si no fuera por él estaríamos con muchísimos casos más. Hay un foco que bordea a 1.100.000 personas que no se han vacunado y mucha gente ya está pensando en aumentar las restricciones para esas personas, porque ponen en riesgo a muchos”, agregó el excoordinador de las camas críticas de la red de salud público-privada en Chile.



Castillo explicó que “la red pública y privada ha desescalado mucho en las camas. Hoy hay 2.650 camas, por lo que este desescalamiento llega hasta aquí y no bajará más, sobre todo en la Región Metropolitana y Valparaíso, las zonas donde hay más casos activos y donde está más ajustada la ocupación de camas de cuidado intensivo”.



Añadió que “si bien la baja de los pacientes Covid ha sido importante -de un 70% menos-, hay muchos pacientes que llegan por otro tipo de patologías, ya sea por lista de espera quirúrgica, personas descompensadas… Son muchas. Estamos conviviendo con las dos realidades”.



El especialista sostuvo que “el foco en las próximas semanas será la Región Metropolitana y Valparaíso. Se alertó a ambas regiones y a la de O’Higgins de que no solo deben mantener el número de camas UCI, sino que tienen que aumentarlo, para mantener un margen de manejo y seguridad durante las próximas tres semanas. Aunque se ha visto un aumento en los casos de contagiados, con un aumento pequeño de camas se podrá manejar la situación”.