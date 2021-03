Minsal aclara polémica circular sobre licencias médicas por Covid-19

El Ministerio de Salud (Minsal) salió a aclarar la polémica circular de la Subsecretaría de Salud Pública que autoriza a personas con Covid-19 o contactos estrechos a teletrabajar si su condición de salud lo permite.



Según explicó el Minsal, el “ordinario B10 N°1047, emitido por la Subsecretaría de Salud Pública el pasado 19 de marzo de 2021, no vulnera el derecho legal a subsidio de incapacidad laboral de los trabajadores”.



“Una persona al ser considerada un caso confirmado con Covid-19, caso probable, sospechoso o contacto estrecho tiene por ley el derecho de hacer uso de una licencia médica durante su periodo de aislamiento obligatorio”, afirmó en una declaración.



Asimismo precisó que “pese a lo anterior, los trabajadores que no presentan síntomas, podrán no hacer uso del derecho a licencia médica, teniendo la opción de continuar la realización de sus funciones en forma remota, durante su aislamiento obligatorio, siempre que la naturaleza de éstas lo permitan y siempre siendo el trabajador el que toma la decisión”.



En tanto, agregó que “las personas que no presentan síntomas tienen la obligación de aislarse en el contexto de la estrategia de salud pública para contener los contagios, ya que estas personas contagian a pesar de no tener síntomas. Por esto, es muy importante que se cumpla el debido aislamiento determinado por la autoridad sanitaria”.



“Es importante aclarar que un trabajador que sea considerado caso confirmado con Covid-19, caso probable, sospechoso o contacto estrecho, y que decida no hacer uso de la licencia médica para seguir trabajando de forma remota, mantiene en todo momento su derecho a solicitarla en caso que lo requiera”, enfatizó.



Durante esta jornada parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Socialista (PS) acusaron que la circular vulnera los derechos de los trabajadores, por lo que solicitarían el pronunciamiento de Contraloría.