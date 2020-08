Paro de camioneros: siete regiones afectadas y 4.000 carabineros desplegados

Carabineros hizo un balance del paro camioneros, que se lleva a cabo desde esta medianoche, e informó que son siete las regiones del país afectadas por las movilizaciones, desde Valparaíso hasta Aysén. Además, hay 4.000 efectivos desplegados en las rutas y no se han registrado mayores incidentes, salvo el de Pillanlebún, donde un funcionario sacó su arma de servicio. Aún no hay detenidos.



El informe lo entregó el director nacional de Orden y Seguridad, general Ricardo Yáñez, quien indicó que “Carabineros ha iniciado un despliegue en todas las rutas más importantes del país, son aproximadamente 4.000 carabineros desplegados con la finalidad de facilitar, regular y conducir el tránsito de la mejor forma, considerando esta manifestación que está haciendo el gremio del transporte”.



“Creemos y confiamos en las coordinaciones que se han hecho junto a la autoridad administrativa, los gremios y las concesionarias con el objeto de no afectar el libre desplazamiento de los vehículos, particularmente aquellos de emergencia”, añadió Yáñez, quien en la mañana se reunió con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el general director Mario Rozas para monitorear la movilización.



“En este minuto tenemos afectadas siete regiones del país, desde la Quinta hasta Aysén por la instalación de camiones en las bermas y las primeras pistas de circulación, lo que está siendo monitoreado permanentemente por personal de la institución con la finalidad de que el tránsito pueda seguir circulando de manera normal y cuando así no ocurra, intervendremos inmediatamente”, advirtió.



En cuanto al incidente de Pillanlebún, el general Yáñez llamó a obedecer las señales que entrega personal. El hecho ocurrió en la Ruta 5 Sur, comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, donde un camionero no acató la orden de Carabineros de detenerse antes de ingresar a una bencinera del lugar e intentó avanzar con su máquina. Ante esta situación un funcionario desenfundó su arma.



Al respecto, el teniente coronel Cristián Fernández, de la Prefectura Cautín, señaló que el sujeto omitió la orden de detenerse e intentó continuar su marcha, por lo cual al ver en riesgo su integridad, el personal exhibió su arma de servicio en actitud de alerta sin hacer uso de ella. El hecho fue denunciado a la fiscalía.