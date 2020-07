La animadora del matinal “Buenos Días a Todos”, de TVN, que tiene un embarazo de siete meses, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, agradeció las muestras de afecto recibidas tras conocerse que se había contagiado con Covid-19. “Estoy bien, hasta el momento asintomática, espero seguir igual… No sé cómo me contagié, porque no he estado con nadie que tenga coronavirus", manifestó.