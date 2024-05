Sernac inicia procedimiento de compensación con Enel por cortes de luz tras lluvias del martes 7 de mayo

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dispuso el inicio de un procedimiento voluntario colectivo (PVC) con la compañía eléctrica Enel, con el objetivo de que, en una instancia rápida y extrajudicial, compense a las y los consumidores que se vieron afectados por los cortes de suministro ocurridos en el marco de las lluvias que cayeron en Santiago el pasado martes 7 de mayo.



Hasta la fecha, Sernac ha recibido alrededor de 400 reclamos de parte de las y los consumidores, quienes detallan diversos perjuicios sufridos productos de estos cortes de luz, los que, en algunas comunas y sectores, se han extendido por un prolongado lapso.



Por otra parte, en distintas municipalidades de la región se ha registrado y se siguen registrando reclamos de consumidoras y consumidores afectados que podrán ser parte de la base de clientes que se incluyan en este procedimiento con Enel, por lo que Sernac invita a todas las entidades comunales que deriven al a esta instancia los reclamos que hayan recibido, para hacerlos parte.



PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO COLECTIVO



A través de la apertura de un procedimiento voluntario colectivo, Sernac busca alcanzar un acuerdo con un proveedor que ha incumplido con sus compromisos con las y los consumidores y que, de manera voluntaria, se pone a disposición de compensar a sus clientes afectados, intentando no llegar a instancias judiciales que pueden tardar mayor tiempo.



Por lo miso, en caso de no llegar a acuerdo, Sernac puede iniciar con posterioridad acciones legales contra la empresa para conseguir compensaciones para las y los consumidores afectados.



Esta instancia no inhibe las responsabilidades de la empresa con eventuales infracciones que pueda canalizar el organismo sectorial regulador, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).



El director nacional del organismo fiscalizador, Andrés Herrera, indicó que “este procedimiento voluntario colectivo deja a salvo todas las acciones que está desplegando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) respecto de este tema y, por supuesto, poniendo como prioridad la reposición del servicio que a nosotros como Sernac también nos interesa”.



Además, agregó que “hemos invitado también a las alcaldesas y alcaldes de la Región Metropolitana, cuyos vecinos se han visto afectados con estos cortes, para que formen parte de esta iniciativa y al mismo tiempo nos provean de la información necesaria para que las personas puedan formar parte de las compensaciones que esperamos alcanzar en acuerdo con Enel”.