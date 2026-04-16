Parlamentarios de oposición critican Plan de Reconstrucción: “Gobierno quiere vender la reforma tributaria como crecimiento”

El Presidente José Antonio Kast realizó, desde las 21 horas de este miércoles, su primera cadena nacional donde dio a conocer los cinco ejes del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico. Su alocución, emitida desde el Cerro Castillo, duró 21 minutos.

Este proyecto ingresará el lunes o martes por la Cámara de Diputados.

Uno de los ejes de esta iniciativa es el tributario con la polémica rebaja del 27% al 23% del impuesto de primera categoría, calificado por la oposición como un beneficio a los “súper ricos”.

La oposición rechazó la iniciativa que ha denominado “ley miscelánea” o “ley tutti frutti”. Denunció que el Gobierno utiliza la urgencia de la reconstrucción post-incendios como un paraguas para introducir reformas estructurales que deberían discutirse por separado.

Cuello: “Es un auténtico manotazo a las familias trabajoras”

El diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que “es un auténtico manotazo a las familias trabajadoras. Es decir, se van a rebajar los impuestos a los dueños de las grandes empresas, a los ministros que son propietarios de empresas que generan millonarias utilidades y, como contrapartida, las personas van a recibir menos servicios”, consignó Radio Cooperativa.

El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) sostuvo que “es un proyecto que, sin ningún tipo de compensación, está hecho a la medida de los grandes empresarios y de los más millonarios de este país“.

Manouchehri: “La reforma tributaria de Kast es un regalo de más de 4 mil millones de dólares al 1% más rico”

El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que “la reforma tributaria de Kast es un regalo de más de 4 mil millones de dólares al 1% más rico a costa del 99% de la gente. Un regalo que incluso va a beneficiar algunos miembros del gabinete de Kast. Para blindarlo, le agregan una invariabilidad tributaria inconstitucional para impedir que cualquier Congreso futuro pueda tocar este obsequio por 20 años.

Todo esto viene disfrazado con las cenizas de la reconstrucción como un caballo de Troya. Lo más grave, estos beneficios millonarios no exigen nada a cambio. Cero inversión comprometida, cero empleos garantizados. Solo plata que sale del Estado, de los derechos sociales de la gente y entra directo al bolsillo de los mismos que se sientan a comer con el Presidente

Kast propone un saqueo del Estado. No lo vamos a permitir y vamos a utilizar todas las herramientas que nos da la ley para frenarlo.”

Cicardini: “El Gobierno quiere vender la reforma tributaria como crecimiento”

La senadora Daniella Cicardini (PS) dijo que “el Gobierno quiere vender la reforma tributaria como crecimiento, pero es un regalo para el 1% más rico de Chile. Solo con la integración del sistema tributario, las grandes empresas se llevan casi mil millones de dólares directo al bolsillo, sin tener que contratar más trabajadores. Sin tener que invertir, ni producir más. El subsidio al empleo es otro engaño: son 1.400 millones de dólares para los empleadores, aunque no se contrate a ningún nuevo trabajador. No vengan a decir que genera empleo.

El Gobierno le bajará los impuestos a los grandes empresarios, y varios de sus ministros y ministras tienen sociedades, inversiones y grandes patrimonios. ¿Esto es para reactivar Chile o para favorecer a su propio gabinete? Y lo más grosero de todo, es que quieren dejar amarrado estas medidas por décadas con la invariabilidad tributaria, para que mañana ningún gobierno ni el Congreso pueda cambiarlo. Esto es inconstitucional y antidemocrático.

El Estado dejará de percibir 4.500 millones de dólares, sin compensación fiscal. No vamos a dejar pasar una reforma que obliga pagar a los más pobres lo que no quieren pagar los más ricos”.

El diputado Raúl Leiva, jefe del bloque PS, advirtió que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar la forma en que se pretende legislar: “Si el Gobierno pretende que todo se vea de manera exprés en una olla a presión, en una sola comisión, negando la validez del Congreso Nacional a analizar las distintas temáticas, creo que no corresponde”, enfatizó.

Mirosevic: Kast pide apretarse el cinturón, pero se lo pide solo a la clase media

El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) criticó que “el Presidente Kast pide apretarse el cinturón, pero se lo pide solo a la clase media y a los más vulnerables”.

“No hemos visto en su discurso ninguna medida que vaya de verdad al corazón del problema y a proteger a la clase media y a las familias más vulnerables”, cuestionó el exprecandidato presidencial.

Ante la negativa de La Moneda de separar las materias del proyecto, las bancadas del Partido Socialista, el FA y la Democracia Cristiana anunciaron que agotarán las instancias legales para evitar una tramitación “exprés”.