Kast detalla el proyecto de Reconstrucción en su primera cadena nacional y le pide al Congreso que lo tramite con urgencia

El Presidente José Antonio Kast realizó, desde las 21 horas de este miércoles, su primera cadena nacional donde dio a conocer los cinco ejes del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico. Su alocución, emitida desde el Cerro Castillo, duró 21 minutos.

Este proyecto ingresará el lunes o martes por la Cámara de Diputados.

Uno de los ejes de esta iniciativa es el tributario con la polémica rebaja del 27% al 23% del impuesto de primera categoría, calificado por la oposición como un beneficio a los “súper ricos”.

Contiene más de 40 medidas

Tras enumerar los logros del Gobierno en su primer mes y criticar el estado de las finanzas el Mandatario enumeró los ejes del proyecto.



“En los próximos días, ingresaremos al Congreso el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Contiene más de 40 medidas organizadas en torno a cinco ejes que son, al mismo tiempo, los cinco principios que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad.



El primero es la competitividad tributaria. Chile tiene hoy el impuesto de primera categoría más alto de su historia y esa brecha le cuesta al país inversión, empleo y futuro.



Kast indicó que “nuestro proyecto lo baja gradualmente al 23%, el nivel más competitivo de las últimas dos décadas. Al mismo tiempo, reintegraremos gradualmente el sistema tributario: el impuesto que paga la empresa vuelve a ser íntegramente descontable del impuesto de sus dueños, eliminando la doble tributación, lo que fomenta la reinversión de utilidades y la creación de empleos.



“Vamos a reinstaurar el estatuto de invariabilidad tributaria para inversiones de largo plazo, para que los que quieran invertir en Chile sepan cuánto pagarán de impuestos en 25 años más”, añadió.



Esta reforma va a beneficiar a 150 mil empresas que le dan trabajo a más del cincuenta por ciento del mercado laboral formal y concentran el 90% de la inversión en Chile.

Fortalecimiento del empleo formal

El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal. Proponemos la creación de un crédito tributario por pago de remuneraciones: las empresas que paguen sueldos a los trabajadores más vulnerables, recibirán un crédito de esas remuneraciones contra sus impuestos.



“Esto inyecta liquidez por 1.400 millones de dólares al año al sector productivo, beneficia a 235 mil pymes que representan el 86% de los beneficiarios de este crédito, y protege a más de 4 millones de trabajadores.



“Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja. Este proyecto es para todos los empleadores: desde el almacén de barrio con un trabajador hasta la empresa con miles de colaboradores.



Todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo.

Facilitación regulatoria para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza

El tercer eje es la facilitación regulatoria, para que en Chile se vuelva a invertir con fuerza. Los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90 por ciento en una década. Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca.



Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar observaciones de organismos sectoriales. Reduce el plazo de invalidación de permisos ya otorgados de dos años a seis meses. Limita a seis meses las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados. Y establece que si el Estado revoca una resolución ambiental favorable, tendrá que reembolsar los gastos ya invertidos.



Junto con lo anterior, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas ayuda, junto a otras medidas en vivienda, a recuperar 180 mil empleos en el sector de la construcción, el sector más intensivo en mano de obra que tiene el país.



El cuarto eje es la certeza jurídica y regulatoria. Ningún país atrae inversión sin reglas que se mantengan en el tiempo. Por eso este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del 7 por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país.



El quinto eje es la contención del gasto público El Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos. Este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad. Establece medidas concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley.



“Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos, entregando los aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal”.

Reconstrucción material

Un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material: los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares.



Este proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, incorpora a las nuevas regiones afectadas, facilita las donaciones con rebaja tributaria, elimina trabas judiciales, y otorga a la Tesorería la facultad de ofrecer convenios de pago con condonación a quienes quedaron sin nada. Las familias que perdieron sus hogares no pueden ni van a seguir esperando.



A quienes pregunten a dónde queremos llegar, la respuesta es concreta. Al año 2030, tenemos la ambición de disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

“Este proyecto no es una agenda ideológica”

El Mandatario apuntó que “este proyecto no es una agenda ideológica. Es una respuesta concreta a tres urgencias reales. El crecimiento no es un fin en sí mismo: es el medio para que las personas vivan mejor, para que haya más empleo, más seguridad y más esperanza.



“Sin crecimiento no hay recursos para la salud ni para la educación. Sin crecimiento nuestros nietos se quedan sin recursos. Y sin reconstrucción hay miles de familias chilenas que no pueden mirar hacia adelante.



Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria.



El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos. Es la base material del bienestar de todos. Y quienes hoy dicen que primero hay que recaudar y después crecer llevan doce años demostrando que esa secuencia no funciona.



Este proyecto no pide que todos piensen igual. Pide que los chilenos reconozcan que hay cosas que el país necesita urgentemente y que ningún sector puede darse el lujo de bloquear.



En esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento.



Este proyecto es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo pensando en las futuras generaciones.

“Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia”

Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras.



Un mes de gobierno no alcanza para resolverlo todo, pero nos estamos haciendo cargo. Queremos demostrar que es posible gobernar distinto y que, si bien algunas decisiones son difíciles, el futuro del país agradecerá el coraje y las responsabilidad que asumimos con seriedad, convicción y la voluntad de rendir cuentas por los resultados.



Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita. Eso es lo que este proyecto entrega”.

