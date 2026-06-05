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TGR promueve regularizar deudas CAE con nuevas facilidades de pago

Para evitar las acciones legales y administrativas propias de los procesos de cobranza. A la fecha, más de 18.700 usuarios ya han normalizado su situación financiera a través de la plataforma web y oficinas regionales.

Patricia Schüller Gamboa
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TGR promueve regularizar deudas CAE con nuevas facilidades de pago

Tesorería General de la República (TGR) recordó a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que se encuentran vigentes nuevas y más flexibles condiciones para regularizar sus compromisos financieros. Evitando así las acciones legales y administrativas propias de los procesos de cobranza.

Como organismo encargado de recaudar y custodiar los fondos del Estado, TGR tiene la misión legal de recuperar los créditos públicos adeudados. No obstante, la institución enfatiza que la prioridad es ofrecer alternativas viables antes de llegar a instancias judiciales. Las cuales de no ser atendidas, pueden derivar en la retención de fondos o el embargo de bienes.

Últimas modificaciones a los convenios de pago

Las últimas modificaciones a los convenios de pago buscan precisamente ajustarse a la realidad económica de cada ciudadano. Actualmente, las cuotas mensuales de estos acuerdos tienen un tope estricto que no supera el 10% de la renta del deudor.

Además, se establecieron límites máximos para el pago inicial (pie), eliminando la obligación de pagar el 10% total de la deuda acumulada de una sola vez:

-Rentas menores a $1 millón: Tanto el pie como las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM.

-Rentas entre $1 y $2 millones: El pie máximo requerido se topa en $1 millón.

-Rentas superiores a $2 millones: El pie máximo exigido tiene un límite de $1,5 millones.

Más de 18.700 personas ya han regularizado su situación

Más de 18.700 personas ya han regularizado su situación desde la entrada en vigencia de las nuevas condiciones, logrando tranquilidad financiera.

TGR ha identificado deudores con amplia capacidad de pago, titulares de un patrimonio que incluye inversiones y activos inmobiliarios, y que no se han acercado a regularizar su situación.

Tesorería General de la República reitera la invitación a la ciudadanía a informarse adecuadamente para tomar decisiones convenientes, aprovechar estas facilidades y evitar los costos y complejidades de los procesos judiciales.

Source Texto: La Nación/Foto: TGR
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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