Home Nacional "megaoperativo migratorio en santiago terminó con 13 detenidos..."

Megaoperativo migratorio en Santiago terminó con 13 detenidos

Las detenciones se concretaron por mantener situación migratoria irregular o por registrar órdenes de detención pendientes, según información entregada por las autoridades.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Megaoperativo migratorio en Santiago terminó con 13 detenidos

Un total de 13 detenidos dejó un amplio operativo migratorio realizado en distintos puntos de la Región Metropolitana durante la noche de este miércoles.

Las detenciones se concretaron por situación migratoria irregular. También por mantener órdenes de detención pendientes, según información entregada por las autoridades, recogió Radio Cooperativa.

El procedimiento fue resultado de una coordinación entre ambas policías y municipios. Las intervenciones se concentraron en sectores definidos como estratégicos.

Uno de los principales puntos intervenidos fue la zona conocida como la “Pequeña Caracas”. Esta se ubica en Toro Mazote, en la comuna de Estación Central.

En ese contexto, los equipos desplegados realizaron controles en sectores con alta presencia de población extranjera. El objetivo fue verificar identidad y situación migratoria.

Asimismo, el operativo incluyó la presencia de personal policial en la Vega Central de Recoleta. Con ello se amplió el radio de acción hacia otros puntos relevantes de la capital.

La intervención se enmarca en las políticas de control migratorio impulsadas por el Gobierno. Además, coincide con el anuncio del primer vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros durante la administración del Presidente José Antonio Kast.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Parlamentarios de oposición critican Plan de Reconstru...

La iniciativa “estrella” del Gobierno, que fue detallada anoche por el Presidente Kast, recibió duros cuestionamientos de algunos diputados y senadores de oposición. La senadora Daniella Cicardini (PS) dijo que “el Gobierno quiere vender la reforma tributaria como crecimiento, pero es un regalo para el 1% más rico de Chile. Solo con la integración del sistema tributario, las grandes empresas se llevan casi mil millones de dólares directo al bolsillo”.

Leer mas
Nacional
Gobierno concretó la mañana de este jueves su primera ...

El subsecretario del Interior, Francisco Pavez, confirmó el despegue de la nave con los migrantes. Se trata de unos 40 expulsados, acompañados de igual número de efectivos de la PDI. Estos tienen órdenes de salida vigentes principalmente judiciales y otras administrativas.

Leer mas
Nacional
Kast detalla el proyecto de Reconstrucción en su prime...

A las 21 horas se inició la alocución del Mandatario, emitida desde Cerro Castillo. En 21 minutos se refirió a los cinco ejes de la iniciativa que ingresará el lunes o martes por la Cámara de Diputados.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/