Megaoperativo migratorio en Santiago terminó con 13 detenidos

Un total de 13 detenidos dejó un amplio operativo migratorio realizado en distintos puntos de la Región Metropolitana durante la noche de este miércoles.

Las detenciones se concretaron por situación migratoria irregular. También por mantener órdenes de detención pendientes, según información entregada por las autoridades, recogió Radio Cooperativa.

El procedimiento fue resultado de una coordinación entre ambas policías y municipios. Las intervenciones se concentraron en sectores definidos como estratégicos.

Uno de los principales puntos intervenidos fue la zona conocida como la “Pequeña Caracas”. Esta se ubica en Toro Mazote, en la comuna de Estación Central.

En ese contexto, los equipos desplegados realizaron controles en sectores con alta presencia de población extranjera. El objetivo fue verificar identidad y situación migratoria.

Asimismo, el operativo incluyó la presencia de personal policial en la Vega Central de Recoleta. Con ello se amplió el radio de acción hacia otros puntos relevantes de la capital.

La intervención se enmarca en las políticas de control migratorio impulsadas por el Gobierno. Además, coincide con el anuncio del primer vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros durante la administración del Presidente José Antonio Kast.