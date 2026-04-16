Recaudación del CAE: $12.800 millones en 2026 y $8.300 millones solo en abril

La Tesorería General de la República (TGR) reforzó esta semana la campaña orientada a las personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Esto mediante el envío de correos electrónicos con información sobre las modalidades de pago.



La Tesorería recalcó que el objetivo es que los deudores concurran de manera voluntaria a regularizar su situación. Y accedan a alguna de las alternativas disponibles para ponerse al día.



Informó que en lo que va corrido de 2026, la recaudación asociada a deudas del CAE ha mostrado una tendencia al alza. Ha alcanzando más de $12.800 millones en lo que va del año. Sólo en abril los ingresos superan los $8.300 millones.



La División de Cobranzas de TGR explicó que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. El 19 de marzo pasado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que “les vamos a ir a cobrar”. Adelantó que se utilizarán las herramientas legales disponibles, incluyendo mecanismos propios del juicio ejecutivo.



La cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones. Dada la masividad del proceso de cobro, TGR ha puesto énfasis en potenciar los canales de información y acompañamiento, especialmente para quienes mantienen deudas de menor monto.

Nuevo sistema de convenios de pago

Desde el 1 de abril pasado se encuentra operativo un nuevo sistema de convenios de pago. Reflejando con ello el interés de la institución para que las y los deudores inicien la regularización de sus compromisos. Evitando que este pasivo siga creciendo, toda vez que las deudas fiscales no prescriben. A menores montos de deudas, la suscripción de convenios con facilidades puede ser una buena alternativa para salir de una situación de morosidad.



En este contexto, más de 70.000 personas registran deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000,. Esto abre oportunidades concretas a este segmento para su pronta regularización.



Las deudas CAE presentan una alta concentración en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y un volumen de deuda superior a $239.000 millones. Le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos que fluctúan entre $65.000 millones y $56.000 millones.



Luego están las regiones del Maule y La Araucanía, con 25.000 y 22.000 personas deudoras y niveles de deuda por sobre los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Este comportamiento muestra una distribución coherente con la concentración poblacional del país y permite focalizar los esfuerzos de información y regularización en aquellas zonas con mayor volumen de deudores.