Menor de 14 años es baleado en La Pintana: investigan homicidio frustrado

Un menor de 14 años fue víctima de un ataque a disparos en la madrugada de este jueves la comuna de La Pintana. El hecho es investigado como homicidio frustrado por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.

El caso se conoció luego de que el adolescente ingresara al Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón. Presentaba lesiones provocadas por impactos balísticos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el menor recibió disparos que le causaron heridas en una de sus piernas.

Pese a la gravedad del ataque, desde el recinto asistencial indicaron que las lesiones son de carácter menos grave. Además, el joven se encuentra fuera de riesgo vital.

Las diligencias del caso quedaron a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a la Brigada de Homicidios de la PDI. Ambas unidades trabajan en el esclarecimiento de los hechos.

La fiscal Nadia Mondiglio informó que se están realizando pericias clave para avanzar en la investigación. Estas buscan establecer la dinámica del ataque.

Investigan baleo a menor de 14 años en La Pintana

Entre las diligencias en curso se encuentra la revisión de cámaras de seguridad. También se realizan pericias en el sitio del suceso y el empadronamiento de testigos.

“Estamos realizando las primeras diligencias con la intención de encontrar cámaras, alguna evidencia y también testigos para poder empadronarlos en el día de hoy o posteriormente”, explicó la fiscal.

El objetivo de estas acciones es determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron.

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas por este hecho. Las autoridades continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido.