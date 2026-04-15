ENAP informó nueva alza de los combustibles este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este miércoles una nueva alza en los precios de los combustibles. Comenzará a regir desde este jueves 16 de abril.

El reporte de la empresa establece que la gasolina de 93 octanos subirá 20,2 pesos por litro, mientras que la de 97 lo hará en 22,3 pesos. Considerando que la venta de 95 octanos es un promedio de las anteriores.

En tanto, el diésel aumentará 36,4 pesos por litro y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular en 36,5 pesos. A diferencia de semanas anteriores, el kerosene no registrará variación.

Según consignó Cooperativa, luego de que ENAP confirmara las alzas, el gremio de los camioneros reaccionó ante el nuevo aumento del “insumo principal del transporte terrestre”. Y que ya implica “un sobrecosto de 616 pesos“.

“Una lápida al sector”

La Confederación de Dueños de Camiones de Chile dijo que “si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga que son quienes imponen las tarifas de fletes. Lo anunciado hoy es una lápida al sector“.

Añadió que “ha hecho todos los esfuerzos posibles de dialogar con las autoridades de Gobierno para, al menos, haber suavizado o hecho más gradual estas alzas. El diálogo se tuvo con el propio Presidente de la República, el ministro del Interior; antes con el ministro de Hacienda, y este lunes 13 con cuatro subsecretarios de distintas carteras”.

En un comunicado sostuvieron que “hemos sido claros: no pedimos subsidios como sí se les ha dado a otros sectores que también usan combustibles. Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los enormes sobrecostos a los que se nos condena (…) la realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible. Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad que nos estrellamos con un muro”.

“El Gobierno debe actuar ahora”

Desde la Confederación de Taxis Colectivos, su presidente Eduardo Castillo sostuvo que un eventual ajuste en las tarifas es “inminente” ante el encarecimiento sostenido de los combustibles. Insistió en la necesidad de implementar un subsidio directo al sector, consignó el medio citado.

“El Gobierno debe actuar ahora de lo contrario, el costo lo seguirán pagando los conductores y los usuarios“, señaló. No descartó la adopción de otras medidas si no hay una respuesta en el corto plazo.