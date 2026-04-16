Gobierno concretó la mañana de este jueves su primera expulsión de migrantes ilegales

El Gobierno concretó la mañana de este jueves su primera expulsión de inmigrantes irregulares desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile. Desde allí despegó un Boeing 737 de la FACh con rumbo a Ecuador, Colombia y probablemente Bolivia, con escala en Iquique.



El subsecretario del Interior, Francisco Pavez, confirmó el despegue de la nave con los migrantes. Se trata de unos 40 expulsados, acompañados de igual número de efectivos de la PDI. Estos tienen órdenes de salida vigentes principalmente judiciales y otras administrativas.



Este es el primero de tres vuelos mensuales que se planifica que partan desde Chile a otros países para hacer frente a la migración irregular.



La mayoría de los extranjeros que se van tienen una orden judicial de expulsión ya sea por robo, hurto, tráfico de drogas, porte de arma blanca y municiones.



El Gobierno pretende agotar de aquí a agosto, partiendo con el vuelo de hoy, los $4 mil millones que dejó el gobierno de Gabriel Boric en la Ley de Presupuestos para expulsiones.



Este monto se estima insuficiente, porque cada deportación cuesta alrededor de $3 millones, al considerar la custodia de la PDI por cada expulsado.

Aún no es posible comenzar con las deportaciones de venezolanos irregulares



Aún no es posible comenzar con las deportaciones de venezolanos irregulares que son la mayoría, al estar congeladas las relaciones con Caracas- La nula actividad consular impide el intercambio de extranjeros, por la vía diplomática o humanitaria.



De acuerdo a cifras que maneja el Ministerio del Interior, en 2022 hubo 1.070 expulsiones; en 2023 se concretaron 946; en 2024 se registraron 1.100; en 2025 hubo 1.207; y hasta marzo de este año se lograron 351.



Además, según el informe de migraciones 2022-2026, el 23 de enero de este año se realizó el último vuelo de expulsados en el gobierno de Gabriel Boric, con destino a Bolivia y Colombia.