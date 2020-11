Walker destacó la “transversalidad” de la aprobación del segundo retiro del 10%

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, destacó la transversalidad de la aprobación en general del proyecto que permite un segundo retiro del 10% de la AFP.



“Este proyecto no es un triunfo de la oposición contra el Gobierno, hay que destacar la transversalidad de la votación. Este es un proyecto que unió a prácticamente toda la Cámara de Diputados”, manifestó y aseguró que el gran respaldo dado al proyecto hace muy difícil al Gobierno la tarea de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), gesto que durante la jornada no fue confirmado por ninguno de los ministros de Estado presentes en el hemiciclo.



“El argumento de ir al TC cayó por su propio peso y espero que el Gobierno, consecuente con eso y tal como adelantó el ministro del Interior, no recurra al tribunal y no dilate esta votación que fue prácticamente unánime de la Cámara y que se repetirá en el Senado”, puntualizó el legislador de la falange, quien no eludió el rechazo en Sala del eventual gravamen para los retiros de las personas que posean mayores rentas, situación que había sido aprobada en la comisión que preside.



“Hubo una discrepancia ya que en Comisión habíamos aprobado que las personas que tuvieran ingresos sobre los 30 millones de pesos anuales pudieran considerar el retiro como ingresos para efectos del impuesto a la renta y la Sala, soberanamente, rechazó esa posibilidad y veremos qué ocurre con el Senado”, añadió Walker, quien adelantó que en la próxima reunión de la Comisión se discutirán los proyectos sobre retiro forzoso por causa de pensiones de alimentos y el proyecto que busca que los asegurados por rentas vitalicias también puedan realizar retiros.