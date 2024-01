Acusaciones cruzadas entre ministra Jara y presidenta de las AFP por la Reforma de Pensiones

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y la presidenta de las AFP, Paulina Yazigi, protagonizaron un intenso cruce a través de redes sociales por la Reforma de Pensiones.



Durante la cuenta pública de la Asociación de AFP, Yazigi argumentó que “todos los sistemas que tenían componentes de reparto o fondos comunes han tenido que ir reemplazando o combinándolo con ahorro individual. ¿Por qué? Porque a la larga los sistemas de reparto no son sostenibles, la población va envejeciendo”.



En esta línea, afirmó que “para realmente subir pensiones sosteniblemente, lo que tenemos que hacer es subir el ahorro individual y este acompañarlo a un pilar solidario financiado con impuestos generales”.



En ese contexto, mediante su cuenta de X, Jara manifestó que “las AFP buscan perpetuar su negocio rentable para ellos, pero que entrega pensiones de hambre” y recalcó que “la principal solidaridad que debemos tener es la empatía, y al parecer a esta industria le falta”.



A lo que Yazigi respondió que “empatía implica ponerse en los zapatos del otro. No confundir, ni instalar mitos, ni menos descalificar al interlocutor. Hablemos de la reforma con datos y argumentos”.



En ese sentido, planteó que los “los técnicos más reconocidos han explicado por años que las pensiones son bajas por los bajos sueldos, porque tenemos un mercado laboral débil, con informalidad, con lagunas, con subcotizaciones, con falta de ahorro (1 de cada tres mujeres ha cotizado menos de 5 años, 1 de cada 3 hombres, menos de 10 años). Tenemos una tasa de cotización de casi la mitad de los países OCDE, y mayores expectativas de vida. Estos temas no se han abordado y tampoco se han acogido a tiempo nuestras propuestas sobre regímenes de inversiones. Y a esto se suma el gran daño que significaron los retiros. Y Ud lo sabe ministra”.



La presidenta del gremio subrayó que “la solidaridad debe, sin duda, venir de todos, no solo de nuestros trabajadores formales, dañando aún más el empleo, a nuestras pymes, incentivando la informalidad. Esta Reforma está imponiendo un impuesto al trabajo, dañando las pensiones de las generaciones futuras y abre un camino para que el Estado tome el control de los fondos”.



“Me parece que la mayor falta de empatía al llevar adelante una Reforma Previsional como esta, es con nuestros hijos”, aseguró.