Ajustes al Paso a Paso: Personas sin Pase podrán entrar a espacios cerrados con PCR negativo

El Ministerio de Salud (Minsal) publicó en el Diario Oficial una serie de ajustes al plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, el cual rige debido a la pandemia del Covid-19.



Entre las disposiciones, destaca que podrán ingresar a espacios cerrados aquellas personas que tengan un PCR negativo con 24 horas de vigencia.



“Quienes no cuenten con un Pase de Movilidad podrán ingresar a dichos recintos si cuentan con un resultado negativo en una prueba PCR para SARS-Cov-2 realizado en Chile; cuya muestra no debe exceder las 24 horas antes del ingreso”, se indica.



En materia de eventos, en la fase de Medio Impacto Sanitario se permitirá un 100% de aforo en los espacios donde se efectúen eventos culturales con una capacidad igual o menor a 350 personas.



Si la capacidad es de entre 350 a mil personas, el aforo máximo dependerá del riesgo que presenta cada actividad.



Se considerarán actividades de Bajo Riesgo “aquellas donde no se permita comer ni beber durante el espectáculo y se ventile entre una función y otra”, así como aquellas donde “no se permita que los asistentes canten o alcen la voz, los asistentes permanezcan en asientos fijos previamente delimitados, y la duración del evento no exceda las dos horas”. En este caso, el aforo permitido será del 100%.



En tanto, será de Alto Riesgo “no se pueda cumplir al menos una de las características establecidas para los de Bajo Riesgo”. Para estas actividades, el aforo máximo será de un 75%.



Finalmente, si el recinto tiene un aforo habitual mayor a mil personas, el aforo máximo será de un 75%, esto “independiente del riesgo”.



Además, se dispuso que “en el caso de un evento masivo que se realice en una localidad que retrocede a una fase más restrictiva dos semanas antes del día en que se lleva a cabo, se permitirá la asistencia del público que, al momento del anuncio de la entrada en vigor de la nueva fase, ya contaba con su ticket”.



Ello “aun cuando el número total (de público) exceda el aforo permitido ese día”. Sin embargo, “no se permitirá la asistencia de público que, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Fase, adquiera tickets y ello conlleve exceder el aforo máximo al día del evento”.



El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, indicó durante el balance televisado que “no hay una flexibilización respecto a las medidas sanitarias, sino que en aspectos en las cuales pueden ser optimizadas, lo hemos hecho, en diálogo con el sector de la cultura”.



Respecto al cambió relativo al Pase de Movilidad, Cuadrado aseveró que “nosotros sabemos que una persona que se ha realizado una prueba de PCR durante las últimas horas, tiene una bajísima probabilidad de estar contagiada, y por ende, no significa un riesgo para el resto de las personas”.



“De esa manera, personas que no tienen un pase de movilidad pero que se han hecho una prueba en las últimas 24 horas en un laboratorio adecuadamente certificado por el ISP, podrán asistir al evento”, complementó, afirmando que “esto es algo que en otras materias ha ocurrido durante la pandemia y nos parece que está plenamente justificada desde el punto de vista sanitario”.