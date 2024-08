Alcalde de Lampa: “Ayuda de los militares ha sido una inyección de energía”

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, destacó el despliegue de las Fuerzas Armadas que fue dispuesto por el Gobierno para ayudar en el despeje de escombros tras el sistema frontal.



En conversación con Radio Cooperativa, Opazo manifestó que las comunidades “están muy agradecidas. Nosotros teníamos calles en Batuco completamente inhabilitadas por la caída de árboles”.



“Realmente ha sido muy rápida la gestión con ellos: hemos dispuesto de camiones, distintas maquinarias para la poda de estos árboles, motosierras, alzahombres y, finalmente, esa logística coordinada con los militares nos ha permitido poder liberar y descongestionar un poco las calles de Batuco para que las cuadrillas de Enel también puedan ingresar”, detalló.



El jefe comunal afirmó que “la ayuda de los militares ha sido una inyección de energía para que las comunidades perciban una cercanía y que estamos presentes en los distintos territorios”.



En cuanto al corte de suministro eléctrico, indicó que Enel “declara que tenemos más de 10.000 clientes sin todavía el suministro eléctrico, situación que ha sido muy crítica en la comuna de Lampa y que no va a terminar una vez que tengamos la reposición del suministro eléctrico, porque al menos tenemos en nuestros registros 900 viviendas que han tenido algún daño serio por la caída de un árbol o por la voladura de su techumbre”.



Añadió que “hay ciertas incertidumbres respecto de la información verídica que ha entregado a la empresa Enel y al menos quiero mencionar dos ejemplos: el primero tiene que ver con que, en el inicio (de la emergencia), el día viernes y el día sábado, cuando recién habíamos enfrentado el sistema frontal y los fuertes vientos de 120 kilómetros (por hora), Enel declaraba que nosotros teníamos el 75% de la población sin suministro eléctrico cuando teníamos nosotros certeza de que no existía ninguna casa en la comuna de Lampa con energía eléctrica”.



En esta línea, afirmó que esta información “nos empezó a generar ciertas incertidumbres, pero después esto ya se consolida cuando en una de las reuniones con la SEC con los distintos alcaldes y alcaldesas pudimos tener acceso a la plataforma donde se pueden visibilizar las cuadrillas que están presentes en los territorios”.



“Nosotros estamos desplegados con nuestras camionetas de seguridad y con nuestros equipos territoriales y los envié a que podamos identificar si efectivamente las cuadrillas declaradas estaban en nuestras localidades y, por supuesto, que la sorpresa es que no estaban en los lugares”, comentó el alcalde agregando que “esos datos nos dan a entender que la situación es bastante poco seria de parte de la empresa de entregar la información”.