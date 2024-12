Alcalde reelecto de PAC: “Creo que nunca antes la sociedad chilena había sentido estos niveles de temor”

El alcalde reelecto de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, abordó un informe realizado por la Fiscalía, donde se muestra que la tasa de homicidios aumentó en un 10,54% durante el primer trimestre del 2024.



En conversación con Radio Pauta, Astudillo manifestó que se trata de “una situación sumamente preocupante. Creo que nunca antes la sociedad chilena había sentido estos niveles de temor. Lo refleja la última encuesta Enusc, donde demuestran que más del 90% de las personas sienten algún temor”.



“Vemos que los homicidios no ocurren de igual manera en las distintas comunas. En el caso de Pedro Aguirre Cerda, todavía no llegamos a los niveles del año 2023. Esperamos que esta situación se mantenga de esta misma manera. Hemos visto otras comunas, como la comuna de San Ramón, que hasta el momento registra homicidio cero”, agregó.



En esta línea, dijo que esperan que “pronto se pueda crear este Ministerio de Seguridad y que podamos tener especialistas en la materia que estén dedicados solamente a esto”.



El jefe comunal mencionó que hasta el momento en Pedro Aguirre Cerda se han producido “menos homicidios que el año pasado. No es una cifra muy distinta, pero ha disminuido ligeramente”.



Astudillo recordó que “cuando se quiso implementar el Plan Calle Sin Violencia, se tuvo que hacer un Observatorio del Homicidio porque había cifras dispares entre lo que informaba el Servicio Médico Legal, la Fiscalía y las policías”.



“Por eso que me gustaría analizar esta cifra que entrega la Fiscalía Nacional, que es muy preocupante que haya un aumento. Y eso hablaría de que el Plan Calle Sin Violencia es un plan que todavía no logra el efecto, el objetivo por el cual se había creado”, precisó.