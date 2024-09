Alcalde Sharp: “Estamos en un escenario peor que previo a octubre de 2019”

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, cuestionó el liderazgo de quienes participan en el sistema político frente a la crisis institucional, social y económica que envuelve al país, y cuyo capítulo más reciente es la implicancia de ministros de la Corte Suprema en tráfico de influencias.



“Pienso que estamos frente a un escenario a nivel país, que impacta la vida cotidiana de miles de personas en Chile, bien complejo. Yo creo que estamos en un escenario peor que previo a octubre de 2019”, comentó en entrevista con CNN Chile.



Sharp argumentó que, a su juicio, la crisis ha tendido a agudizarse en Chile, y en ese sentido, sostuvo que el Caso Audios es un ejemplo de ello, pues se ha visto afectada la legitimidad del Poder Judicial.



“Uno pudiera haber pensado que el Poder Judicial era como uno de los últimos poderes que quedaba indemne a los temas de corrupción, tráfico de influencias, pero le golpea directamente la línea de flotación: a la Corte Suprema”, indicó.



“Por otra parte, yo diría en términos económicos, todavía el país no resuelve la salida a este estancamiento que está viviendo la productividad y, más allá que tuvimos un Imacec positivo, la cuestión del crecimiento no se termina de resolver”, remarcó.



De hecho, dijo, “hay un estudio bien interesante que es el de ingreso complementario que realiza el INE, que señala de que aproximadamente el 50% de los asalariados en Chile gana un sueldo cercano a los $580 mil, es decir, no muy lejos del sueldo mínimo. Y si incorporas al 70% de los asalariados, el sueldo promedio es de aproximadamente $680 mil, casi $700 mil”, añadió.



El alcalde también puso el acento en la “desafección” de la ciudadanía como explicación para el estado actual de cosas en el país.



“Tiendo a pensar que la irrupción del mundo independiente en esta elección municipal -son 703 candidatos que están inscritos para ser alcalde o alcaldesa, de las 345 comunas del país-, expresa que la sociedad está muy desafecta, está muy desconfiada del sistema político”.



“Entonces, tenemos un cuadro perfecto para que pase en el país cualquier cosa. Yo creo que es la democracia en Chile la que está siendo profundamente amenazada”, agregó.



El alcalde de Valparaíso afirmó además que, a su juicio, pareciera que los líderes políticos no dimensionan el impacto que tiene la crisis en Chile.



“Creo que el problema de fondo, que agudiza la situación crítica que vive hoy día la política en Chile, tiene que ver con que también quienes están liderando el sistema político no sé si se dan cuenta de lo radical y profunda que es la crisis. No sé si la respuesta que están ensayando son las respuestas adecuadas, tanto de oficialismo como de oposición”, sostuvo.



“Eso le entrega un condimento más complejo. Tú te preguntas: ¿cuál es la salida de esto? Porque el país no se nos puede caer, el país tiene que seguir funcionando”, subrayó.