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Alvarado: “Cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción”

El biministro del Interior y de la Segegob dijo este lunes que “yo quiero expresar que cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y en este caso específico saber dónde están, con quién están, cómo se encuentran. Y en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Alvarado: “Cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción”

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, respondió a quienes han criticado que el Gobierno ha tenido una sobrerreacción ante al preinforme de Contraloría sobre los menores haitianos.

“Yo quiero expresar que cuando se trata de menores, nunca hay una sobrerreacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar. Y en este caso específico saber dónde están. Con quién están, cómo se encuentran. Y en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos”, indicó.

Detalló “que lo que ha hecho el Gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de la Contraloría de un problema serio y delicado que detectó que de 105 casos, 64 niños no fueron ubicados por la Contraloría. Y en función de aquello se formó una fuerza de tarea, liderada por la ministra (María Jesús) Wulf que a la fecha ha ido entregando resultados”.

“Gran parte de esos menores han podido ser ubicados”

“Gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones. Así que en ningún caso hay una sobrerreacción. Cuando se trata de una evidencia que nos entrega un organismo independiente como es la Contraloría respecto a situación de menores”, aseguró.

Consultado “respecto a un aprovechamiento político”, indicó que “les quiero manifestar que desde el primer instante, en este mismo podio, les señalé que el objetivo principal del Gobierno era el bienestar de los niños. Ubicarlos, encontrarlos, saber cómo se encontraban. Cómo se les podía ayudar. Yo mismo manifesté y señalé que no era el momento de los cuestionamientos políticos”.

Al biministro también le consultaron por la posibilidad de un corredor humanitario. Respondió que “uno va a esperar que como son temas de Estado, independientemente de quién gobierne, exista siempre una colaboración en ese sentido. Porque hay un bien superior que está en juego”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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