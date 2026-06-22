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Expresidenta del TC por AC contra Grau: “No veo que tenga mérito jurídico”

Marisol Peña, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, señaló que “de acuerdo al estudio que yo he hecho esta acusación, a mí me gustaría que fuera declarada inadmisible”.

Patricia Schüller Gamboa
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Expresidenta del TC por AC contra Grau: “No veo que tenga mérito jurídico”

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) y profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, abordó la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Peña señaló que “de acuerdo al estudio que yo he hecho esta acusación, a mí me gustaría que fuera declarada inadmisible”.

“Me parece que no tiene humo de buen derecho, pero entiendo que aquí va a haber un elemento político que va a entrar a tallar. Y tiene que ver con la pregunta de si le perdonamos o no le perdonamos al jefe de la billetera fiscal del anterior gobierno haber cometido errores de este calado”, argumentó.

La expresidenta del TC manifestó que “mi corazón de ciudadana me hace rechazar profundamente el hecho que el actual Gobierno haya heredado una situación fiscal incierta, establecida o sentada sobre bases que eran absolutamente febles”.

La abogada sostuvo que “si yo fuera diputada y tuviera que votar mañana, tendría que votar sobre la base al mérito del libelo acusatorio y yo leo las 60 páginas de la acusación y no veo que tenga mérito jurídico”.

“En esta oportunidad no veo mérito alguno en el libelo acusatorio para que se apruebe esta acusación”, subrayó.

En cuanto a la reforma presentada por un grupo transversal de parlamentarios que busca elevar los requisitos para ingresar una acusación constitucional, Peña manifestó que “hay una auténtica preocupación que se ha instalado por la acusación constitucional (…) Yo tiendo a pensar que, por eso hablo de que esta acusación es muy simbólica, se ha producido una reflexión al interior del Congreso Nacional que me devuelve un poco la fe en el Congreso”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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