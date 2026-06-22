“Me salvaron la vida”: Roberto Nicolini cuenta cómo le trataron un infarto por teléfono ante falta de cardiólogos

Roberto Nicolini, recordado por conducir el programa infantil “Pipiripao”, se sinceró sobre los graves problemas de salud que enfrentó hace algunos años y que incluso lo dejaron al borde de la muerte.

Durante su participación en el programa “Conversa In” de Luzma TV, el actor recordó la primera complicación médica que sufrió en 2024. “Me vino un ACV en enero, fue terrible, unción de los enfermos, el peor diagnóstico que podía existir”.

Tras superar ese episodio, Nicolini enfrentó una nueva emergencia de salud pocos meses después. “Me vino un infarto, que se llama ‘infarto posterior’, que es el peor infarto, porque tiene un síntoma muy cínico, que es un dolor de espalda terrible”.

Con el paso de las semanas, el animador viajó a Punta Arenas por motivos laborales. Sin embargo, mientras permanecía en la ciudad comenzó a experimentar intensos dolores en el pecho.

Al recordar ese momento, Nicolini relató la gravedad de la situación que atravesaba. “Terminé, muy digno, la canción final y todo el saludo; pero ya estaba muerto. (…) Por supuesto que me retaron mucho porque esos minutos fueron fatales”.

La atención médica en Punta Arenas fue clave para salvarle la vida, según contó el propio comunicador. Al llegar a una clínica fue recibido por un urgenciólogo venezolano, ya que “no hay cardiólogos en Punta Arenas los fines de semana, se van fuera”.

Finalmente, el profesional de la salud debió actuar siguiendo indicaciones remotas de especialistas. Por esa razón comenzó a recibir “instrucciones por teléfono y me salvaron la vida”.