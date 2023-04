Bajo el marco de Star Wars Celebration, este lunes se revelaron las primeras imágenes de “Star Wars: Visions Volume 2”, producción que contará con un corto chileno de la productora “Punkrobot” y con la participación de la actriz Amparo Noguera.

“In the Stars” es el nombre del corto escrito y dirigido por Gabriel Osorio, quien fue galardonado con el Oscar por “Historia de un Oso”, y que contará con la voz de Noguera, Julia Oviedo, Valentina Muhr y Kate Kickie.

La producción, la cual mezclará animación, stop-motion y elementos digitales, narrará la aventura de dos hermanas que se enfrentan a una invasión del Imperio.

“Visions: Volume 2″ debutará el 4 de mayo, en el día de Star Wars (May the 4th be with you) por medio de Disney+.

Cabe recalcar que la producción no es solo un corto chileno, ya que también incluye producciones creadas por estudios internacionales de animación como El Guiri (España); Cartoon Saloon (Irlanda); Aardman (Reino Unido); Studio Mir (Corea del Sur); Studio La Cachette (Francia); 88 Pictures (India); D’Art Shtajio (Japón) y Triggerfish (Sudáfrica).