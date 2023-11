Angélica Sepúlveda adelanta duro conflicto con Botota en “Tierra Brava”: “Es uno de los más agresivos”

Una inesperada revelación realizó en las últimas horas la exparticipante de “Tierra Brava”, Angélica Sepúlveda, quien mediante sus redes sociales, entregó detalles de un fuerte conflicto que tendrá próximamente con “Botota Fox” en la transmisión del reality de Canal 13.

A través de su cuenta de Instagram, la concursante que hace unos días confesó que presentó su renuncia al programa, contestó a un mensaje de una seguidora, el cual tenía relación con la transformista.

Dicha usuaria, abordó una broma que le hizo Luis Mateucci a Botota, al quitarle la silla en la que se iba a sentar, lo que provocó que esta última recordara el bullying que sufrió en su etapa escolar. No obstante, la mujer indicó que la participante se burló de Sepúlveda previamente.

“Hola, no puedo dejar pasar lo que vi ayer. Violencia es violencia en muchos aspectos, física, verbal, emocional y hasta el silencio… Botota se quejó, le dolió, le dio pena que le hicieran esa broma, lloró y recordó el bullying sufrido cuando niño y las burlas y risas que generó aquello”, manifestó la usuaria, según consignó Página 7.

Asimismo, expresó que Botota “no aprendió. Minutos antes se burlaba y reía de Angélica junto con los demás (ahí no recordó nada) y siguió. No hagas lo que no quieres que te hagan. Y como siempre, no me sorprendió tu actitud, Angélica. No les diste el gusto, así reacciona una persona que sabe lo que es”.

En este sentido, Angélica respondió al mensaje de la seguidora, y comentó que “puedo asegurar que Botota es uno de los participantes más agresivos dentro del reality, yo quedé consternada de muchos episodios que viví y también vi”.

“No puedo adelantar nada, pero ya verás en unos capítulos más cómo se burla de la tristeza y dolor más grande que he sufrido en la vida”, añadió.

Por último, señaló que espera “que la edición lo muestre tal cual, de lo contrario, tendré que yo contar lo que me gritaba”.