El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, se refirió a la situación al interior de la cartera de Ciencia, encabezada por la ministra Ximena Lincolao, y recalcó que “es un ministerio que tiene que mejorar”.



En conversación con “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, Arenas señaló que “nosotros tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia, lo reconocemos, no ha funcionado como esperábamos”.



“Hemos tratado de ayudar comunicacionalmente, también en forma administrativa; han ido personas del Segundo Piso a tratar de ayudar al desarrollo de este ministerio. Pero sin duda que no es el funcionamiento que esperamos”, indicó.



Añadió que el Presidente José Antonio Kast “ha hecho su evaluación, sabe perfectamente lo que está pasando. Él ha hecho su diagnóstico y yo no soy quien para decir qué medidas va a tomar. Pero por supuesto que es un ministerio que tiene que mejorar en esta primera gran evaluación que se haga del funcionamiento del Gobierno”.



