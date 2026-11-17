Una persona murió y otra permanece en riesgo vital tras una balacera registrada en la población Nuevo Amanecer, en la comuna de Linares, Región del Maule.

El ataque ocurrió en el sector de avenida Carlos Ibáñez del Campo con pasaje Fraternidad, hasta donde llegaron equipos de emergencia y personal policial tras recibir la alerta por disparos, recogió Emol.

A raíz del ataque armado, una de las víctimas falleció en la vía pública. En tanto, la segunda persona sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada al Hospital Base de Linares, donde permanece en riesgo vital.

PDI investiga balacera en población Nuevo Amanecer

Por instrucción del Ministerio Público, se dispusieron diligencias para establecer la dinámica del ataque e identificar a quienes participaron.

En ese contexto, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el sitio del suceso. Los detectives realizan el levantamiento de evidencias y reúnen antecedentes para esclarecer las circunstancias de la balacera.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ataque podría estar relacionado con una disputa entre bandas rivales por drogas y territorio. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada durante la investigación.

Hasta el momento, no se han informado detenciones ni se ha establecido oficialmente el móvil del ataque. Asimismo, las autoridades no han entregado mayores antecedentes sobre las víctimas o los posibles responsables.