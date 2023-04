En Turquía aseguran que Alexis Sánchez estaría siendo pretendido por un club grande de Europa y por un gigante de Sudamérica, tomando el cuenta que la continuidad del “Niño Maravilla” en el Olympique de Marsella para la temporada 2024 no está asegurada.



Y es que según señaló el medio Turktime, el Galatasaray es uno de los principales candidatos en hacerse con los servicios del tocopillano, dándole continuidad a un interés que ha existido desde hace varios meses. No obstante, habría un campeón de América que se estaría metiendo por los palos: River Plate.



“Se siguen viviendo novedades candentes respecto a Alexis Sánchez. Según la noticia de la prensa francesa, el jugador chileno, que llegó a un acuerdo de 1 año con el Marsella, decidió no hacer uso de la opción de ampliar la prórroga bilateral de 1 año”, señaló el medio de comunicación.



Luego, mencionaron que “surgió otro pretendiente sorpresa para el jugador chileno”, tomando en cuenta que “River Plate quiere incluir a la estrella de Chile. Galatasaray y River Plate intentarán ofrecer la mejor oferta por el jugador estrella”.



Algo que podría favorecer al club millonario en la transacción es el pasado que tiene el chileno en el elenco banda sangre. Allí llegó tras su paso por Colo Colo, y en un total de 31 partidos anotó cuatro goles y tres asistencias, ganándose el cariño de la hinchada a punta de su habilidad con el balón.